Бейсболист подарил певице Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 миллиона долларов
Эксперты озвучили цену кольца, которое Алекс Родригес презентовал Дженнифер Лопес, когда делал предложение
Бейсболист "Нью-Йорк Янкис" Алекс Родригес сделал предложение актрисе и певице Дженнифер Лопес. Получив кольцо с огромным бриллиантом, голливудская знаменитость ответила согласием. В СМИ сразу появилась информация, что стоимость кольца – не менее миллиона долларов. Однако реальность оказалась намного круче: ювелир Эйджей Энанд оценивает подарок в сумму около 4,5 миллиона долларов!
"Наша команда экспертов по драгоценностям и докторов наук подсчитала, что 20-каратный бриллиант изумрудной огранки стоит около 4,5 миллионов долларов", – приводит слова Энанда Daily Mail.
43-летний Алекс Родригес сейчас играет за "Нью-Йорк Янкиз" и получает около 21 миллиона долларов за сезон.
Певица и бывший спортсмен познакомились 14 лет назад, когда Джей Ло была замужем за Марком Энтони. Долгое время они не общались, но случайно встретились зимой 2017 года и больше не расставались. Для голливудской звезды это будет уже четвертый брак.
Для Алекса это будет второй брак. Ранее он в течение шести лет был женат на Синтии Скертис, с которой у него есть две дочери - 10-летняя Элла и 14-летняя Наташа.
Ранее Дженнифер Лопес опубликовала несколько семейных фото, на которых она запечатлена со своими двойняшками Максом и Эмми, бойфрендом Алексом Родригесом, а также ее мамой Гваделупе.
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