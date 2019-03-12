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Бейсболист подарил певице Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 миллиона долларов

Сегодня, 12:19

Эксперты озвучили цену кольца, которое Алекс Родригес презентовал Дженнифер Лопес, когда делал предложение

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Фото: Instagram
Бейсболист подарил певице Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 миллиона долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/787/bb7/5c8787bb7e718.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/787/bb7/5c8787bb7e718.jpg Другие Эксперты озвучили цену кольца, которое Алекс Родригес презентовал Дженнифер Лопес, когда делал предложение

Бейсболист "Нью-Йорк Янкис" Алекс Родригес сделал предложение актрисе и певице Дженнифер Лопес. Получив кольцо с огромным бриллиантом, голливудская знаменитость ответила согласием. В СМИ сразу появилась информация, что стоимость кольца – не менее миллиона долларов. Однако реальность оказалась намного круче: ювелир Эйджей Энанд оценивает подарок в сумму около 4,5 миллиона долларов!

"Наша команда экспертов по драгоценностям и докторов наук подсчитала, что 20-каратный бриллиант изумрудной огранки стоит около 4,5 миллионов долларов", – приводит слова Энанда Daily Mail.

43-летний Алекс Родригес сейчас играет за "Нью-Йорк Янкиз" и получает около 21 миллиона долларов за сезон.

Певица и бывший спортсмен познакомились 14 лет назад, когда Джей Ло была замужем за Марком Энтони. Долгое время они не общались, но случайно встретились зимой 2017 года и больше не расставались. Для голливудской звезды это будет уже четвертый брак. 

Для Алекса это будет второй брак. Ранее он в течение шести лет был женат на Синтии Скертис, с которой у него есть две дочери - 10-летняя Элла и 14-летняя Наташа. 

Ранее Дженнифер Лопес опубликовала несколько семейных фото, на которых она запечатлена со своими двойняшками Максом и Эмми, бойфрендом Алексом Родригесом, а также ее мамой Гваделупе. 

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Тег Дженнифер Лопес, бейсбол, Алекс Родригес

Вы сейчас просматриваете новость " Бейсболист подарил певице Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 миллиона долларов". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

The Daily Mail

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