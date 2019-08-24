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Битва полов: кто принес Украине больше олимпийского "золота"

24 августа, 12:46

Женщины VS Мужчины

Василий Ломаченко и Яна Клочкова

Василий Ломаченко и Яна Клочкова / Фото: Сегодня|Спорт

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает свой День рождения. Нашей стране исполнилось 28 лет. За этот короткий срок многие наши спортсмены добились серьезных побед. Независимая Украина на Олимпийских играх впервые приняла участие отдельной командой в 1994 году в Лиллехаммере.

За годы существования украинская команда завоевала 116 медалей на летних Играх и 8 на зимних. А кто выиграл для Украины больше золотых медалей – мужчины или женщины?

В общей сложности "золото" для нашей страны завоевал 41 человек.

Так, на пьедестал почета поднимались 18 мужчин и 23 женщины, а больше золотых медалей выиграли также девушки – 26 наград против 20.

Женщины

Мужчины

Яна КлочковаВасилий Ломаченко
Лилия ПодкопаеваАртур Айвазян
Оксана БаюлЕвгений Браславец
Яна ДементьеваВалерий Гончаров
Наталья ДобрынскаяВладимир Кличко
Наталья ДовгодькоИгорь Матвиенко
Ольга ЖовнирНиколай Мильчев
Анастасия КоженковаЮрий Никитин
Елена КостевичВячеслав Олейник
Инесса КравецАлександр Петрив
Ирина МерлениВиктор Рубан
Инна ОсипенкоТимур Таймазов
Галина ПундикЭльбрус Тадеев
Екатерина СеребрянскаяАлексей Торохтий
Наталья СкакунАлександр Усик
Екатерина ТарасенкоЮрий Чебан
Ольга ХарланРустам Шарипов
Елена ХомроваяОлег Верняев
Яна Шемякина
Юлия Джима
Вита Семеренко
Валентина Семеренко
Елена Пидргушная

Наибольшее количество золотых медалей у Яны Клочковой.

Наша Золотая Рыбка становилась чемпионкой четыре раза. А на Олимпийских играх в Сиднее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров этим же стилем.

Ранее известная украинская спортсменка Яна Клочкова откровенно рассказала, как переживала периоды депрессии и как ей удалось выйти из этого состояния счастливой. Спортсменка всегда и во всем ищет что-то положительное.

Смотрите, как Яна Клочкова вернулась в мир шоу-бизнеса:

У мужчин самым титулованным спортсменом считается Василий Ломаченко. В активе боксера – две золотые медали.

"Лома" занимает первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Кстати, украинский боксер проведет свой следующий бой 31 августа против Люка Кэмпбелла. Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы.

Смотрите видео последнего нокаута в исполнении Ломаченко:

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Олимпийские игры День Независимости Яна Клочкова Василий Ломаченко спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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