Борец Жан Беленюк покорил самую высокую вершину Украины

Сегодня, 14:24

Олимпийский призер передал привет из Говерлы

Жан Беленюк. Фото Instagram
Жан Беленюк. Фото Instagram

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк покорил самую высокую точку Украины гору Говерлу.

Фото с вершины горы Беленюк разместил на своей странице в Instagram и снабдил его следующим сообщением: "С самой высокой точки Украины передаю привет".

Подписчики борца отметили, что ему повезло с погодой, так как ветер или снег добавили бы Жану проблем во время подъема.

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Напомним, ранее спортсмен сошелся на борцовском ковре с чемпионом мира по боксу Василием Ломаченко. Боксер, который оказался на 25 килограмм легче Беленюка, все же сумел бросить борца в прогиб.

Ранее Жан Беленюк продал кошелек ручной работы за 6 тысяч гривен. Вырученные деньги пойдут на приобретение новогоднего подарка талантливому борцу. Чем себя побаловал знаменитый спортсмен, он не сообщил.

Интересно, что перед этим Беленюк завел страничку в Instagram для своей собаки. Знаменитый борец будет рассказывать о жизни своего питомца.

За пару часов на Каспера подписалось более полсотни человек, а сейчас за его жизнью следят 143 подписчика. К примеру, у Жана в Instagram около 16 тысяч фанатов.
говерла, Жан Беленюк, борьба греко-римская

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Сегодня|Спорт

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