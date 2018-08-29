Чемпион мира по велоспорту приостановил карьеру из-за вируса

Чемпион мира по велоспорту на шоссе и на треке британец Марк Кавендиш принял решение сделать паузу в карьере на неопределенный срок из-за болезни. Как отмечается в сообщении на сайте команды Dimension Data, за которую выступает 33-летний спортсмен, врачи обнаружили у Кавендиша вирус Эпштейна-Барр (семейство герпесвирусов).

"Результаты обследования показали, что в последние месяцы Кавендиш тренировался и участвовал в гонках, не зная о наличии вируса, поэтому врачи посоветовали ему отдохнуть, чтобы полностью восстановиться", – говорится в сообщении.

Велогонщик заявил, что в текущем сезоне, несмотря на неплохие результаты, чувствовал, что с ним "что-то не так".

"Я рад, что сейчас наступила ясность относительного того, почему я не мог выступать на оптимальном уровне все это время. Я собираюсь воспользоваться паузой, чтобы восстановить свое здоровье на 100%, а затем вернуться к выступлениям в наилучших физических кондициях", – отметил он.

Кавендиш побеждал на этапах "Тур де Франс", "Вуэльты Испании" и "Джиро д'Италия", выиграл золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в 2011 году, завоевал три золотые медали в мэдисоне на трековых чемпионатах мира.

Ранее мы писали, что велогонщик Кавендиш, сбитый перед финишем этапа "Тур де Франс", снялся с гонки. Британец в результате падения получил перелом плеча.