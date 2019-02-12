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Чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге

Вчера, 17:38

Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы

Сопита Танасан
Сопита Танасан. Фото: Instagram
Чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e5/78a/5c62e578a807c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e5/78a/5c62e578a807c.jpg Другие Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте сообщила, что чемпионка Олимпийских игр 2016 года представительница Таиланда Сопита Танасан сдала еще один положительный допинг-тест. Во вторник IWF сообщила, что в пробе мочи Танасан обнаружены экзогенный этиохоланолон и андростерон, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. В январе сообщалось, что в ее пробе найден экзогенный тестостерон. 24-летняя штангистка временно отстранена от соревнований.

Сопита Танасан – чемпионка Олимпиады-2016 в весовой категории до 48 кг, чемпионка мира-2017 в весовой категории до 53 кг.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в весовой категории Танасан выступала украинка Юлия Паратова. Свои выступления Юля провалила, заняв лишь восьмое место с результатом 179 кг (85+94). По ходу соревнования Паратова несколько раз понижала заявленный вес, что было очень странно. Ведь таким образом, она теряла шансы на награду. Как оказалось позже, на то была веская причина: украинская тяжелоатлетка испытывала проблемы с коленом.

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Тег допинг, тяжелая атлетика

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РСпорт

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