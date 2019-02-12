Чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге

Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы

Сопита Танасан. Фото: Instagram

Чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e5/78a/5c62e578a807c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e5/78a/5c62e578a807c.jpg 2019-02-12T17:38:00+02:00 Другие Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте сообщила, что чемпионка Олимпийских игр 2016 года представительница Таиланда Сопита Танасан сдала еще один положительный допинг-тест. Во вторник IWF сообщила, что в пробе мочи Танасан обнаружены экзогенный этиохоланолон и андростерон, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. В январе сообщалось, что в ее пробе найден экзогенный тестостерон. 24-летняя штангистка временно отстранена от соревнований.

Сопита Танасан – чемпионка Олимпиады-2016 в весовой категории до 48 кг, чемпионка мира-2017 в весовой категории до 53 кг.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в весовой категории Танасан выступала украинка Юлия Паратова. Свои выступления Юля провалила, заняв лишь восьмое место с результатом 179 кг (85+94). По ходу соревнования Паратова несколько раз понижала заявленный вес, что было очень странно. Ведь таким образом, она теряла шансы на награду. Как оказалось позже, на то была веская причина: украинская тяжелоатлетка испытывала проблемы с коленом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.