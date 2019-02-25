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Двое трансгендеров выиграли женские соревнования в США

Сегодня, 17:54

Бывшие мужчины легко обогнали девушек в спринтерском забеге

Соревнования девушек по легкой атлетике в США
Соревнования девушек по легкой атлетике в США. Фото: Twitter
Двое трансгендеров выиграли женские соревнования в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/40f/a53/5c740fa530d86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/40f/a53/5c740fa530d86.jpg Другие Бывшие мужчины легко обогнали девушек в спринтерском забеге

В американском Коннектикуте состоялся студенческий чемпионат по легкой атлетике среди девушек. Это событие не привлекло бы к себе достаточного внимания, если бы не один необычный факт: в спринте на 55 метров первое и второе место заняли два трансгендера – 17-летний Андрайя Йервуд и еще один студент, Терри Миллер.

Как сообщает Washington Post, Миллер преодолел дистанцию за 6,95 секунды, Йервуд – за 7,01 секунды. Успех двух бывших юношей вызвал негодование среди других участников и их семей. Критики считают, что, изначально являясь мужчинами и лишь перевоплотившись в женщин, Андрайя и Терри получили над девочками дополнительное преимущество.

"Благодаря переходу из мужского пола в женский я узнал многое как о себе, так и о других людях. Я всегда сосредотачиваюсь на том позитиве, который я получаю от семьи, друзей и всех, кто меня поддерживает. А негатив я использую как горючее, чтобы быстрее бежать", – отметил Йервуд.

Третье место в соревнованиях на 55 м заняла девушка (не трансгендер) с результатом 7,23 секунды.

Ранее мы писали, что в IAAF ввели правила участия в турнирах для "интерсексов".

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Тег легкая атлетика, спринт, трансгендер

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Источник:

Eurosport

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