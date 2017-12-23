Двукратный чемпионат Европы провалил допинг-тест

Сегодня, 14:40

В пробе А британца был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол

Найджел Левайн. Фото thesun.co.uk
Найджел Левайн. Фото thesun.co.uk

Двукратный чемпионат Европы британский спринтер Найджел Левайн провалил допинг-тест, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что в пробе А британца был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса. Теперь британец ждет результат пробы Б.

Напомним, что Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4×400 метров в Гетеборге-2013 и Цюрихе-2014.

В начале января этого года Левайн вместе с Джеймсом Эллингтоном попали в автокатастрофу.

Ранее сообщалось, что скандальный спринтер Джастин Гэтлин подозревается в контрабанде допинга. Команда легкоатлета предлагала приобрести препараты на 250 тысяч долларов и нелегально ввезти в США.

Добавим, сто сам спортсмен уже дважды был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов.

В 2017 году Гэтлин обыграл Усейна Болта в финале чемпионата мира по легкой атлетике. Он также стал олимпийским чемпионом Афин-2004 на дистанции 100 метров. выиграл "бронзу" ОИ-2012 и "серебро" ОИ-2016 на той же дистанции.
легкая атлетика, допинг, Найджел Левайн

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XSport

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