Фабиано Каруана лидирует после первого круга претендентского турнира

В Берлине проходит шахматный турнир претендентов. Восемь гроссмейстеров играют по круговой системе. Победитель турнира встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую корону. Сегодня был завершен первый круг, лидирует американский гроссмейстер Фабиано Каруана.

В седьмом туре были зафиксированы такие результаты:

Левон Аронян (Армения) – Фабиано Каруана (США) – 0:1

Александр Грищук (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – ничья

Владимир Крамник (Россия) - Дин Лижэн (Китай) – ничья

Сергей Карякин (Россия) – Уэсли Со (США) - – 1:0

Турнирное положение: Каруана – 5; Мамедьяров – 4,5; Грищук, Дин Лижэн, Крамник – по 3,5; Карякин – 3; Аронян, Со – по 2,5.

Призовой фонд претендентского турнира составляет 420 тысяч евро. Победитель получит 95 000 евро, второй призер – 88 000 евро, третий – 75 000 евро. Остальные участники в порядке занятых мест получат соответственно 55, 40, 28, 22 и 17 тысяч евро.

Напомним, что Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Проведение чемпионского поединка запланировано с 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне. Призовой фонд матча составит 1 миллион евро, В декабре прошлого года Международная шахматная федерация представила логотип матча за звание чемпиона мира по шахматам, который сравнили с позой из "Камасутры".