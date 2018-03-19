Фабиано Каруана сохранил единоличное лидерство в претендентском турнире

Сегодня, 23:20

Лишь одна партия завершилась результативно в восьмом туре

Грищук обыграл Крамника. Фото Twitter
Грищук обыграл Крамника. Фото Twitter

В Берлине проходит шахматный турнир претендентов. Восемь гроссмейстеров играют по круговой системе. Победитель турнира встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую корону. Сегодня был сыгран восьмой тур, лишь одна партия завершилась результативно, Грищук обыграл Крамника.

В седьмом туре были зафиксированы такие результаты:

Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США) – ничья

Александр Грищук (Россия) - Владимир Крамник (Россия) – 1:0

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Сергей Карякин (Россия) - ничья

Дин Лижэн (Китай) – Левон Аронян (Армения) - ничья

Турнирное положение: Каруана – 5,5; Мамедьяров – 5; Грищук – 4,5; Дин Лижэн – 4; Крамник, Карякин – по 3,5; Аронян, Со – по 3.

Призовой фонд претендентского турнира составляет 420 тысяч евро. Победитель получит 95 000 евро, второй призер – 88 000 евро, третий – 75 000 евро. Остальные участники в порядке занятых мест получат соответственно 55, 40, 28, 22 и 17 тысяч евро.

Напомним, что Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Проведение чемпионского поединка запланировано с 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне. Призовой фонд матча составит 1 миллион евро, В декабре прошлого года Международная шахматная федерация представила логотип матча за звание чемпиона мира по шахматам, который сравнили с позой из "Камасутры".
шахматы, Сергей Карякин, Левон Аронян, Фабиано Каруана

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Сегодня|Спорт

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