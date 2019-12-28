Гимн Украины от Марты Адамчук и семь сотен спортсменок: как прошел турнир по гимнастике в Киеве

Спортсменки из пяти стран приняли участие в соревнованиях в столице Украины

Главный приз выиграла гимнастка Яремчук Александра из Днепра. Фото Maxim Podoprigora

На днях в Национальном университете физической культуры и спорта Украины в Киеве прошел седьмой международный турнир по художественной гимнастке "Різдвяні зіроньки". В соревновании приняли участие 680 спортсменок в индивидуальном многоборье и 21 команда в групповых упражнениях из разных городов Украины, Армении, Норвегии, Латвии и Израиля.

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Юниоры и сеньоры соревновались за денежные призы в размере от $300 до $1000. Главный приз выиграла гимнастка Яремчук Александра из Днепра.

Особенностью турнира стало яркое рождественское гала-шоу с приглашенными звездами. В этом году зрителей радовала своим выступлением гимнастка из Болгарии Анастасия Киссе – член национальной сборной своей страны, финалистка юниорских олимпийских игр в Сингапуре-2010, победительница этапов Кубка мира и Гран-при.

Еще перед зрителями и спортсменками выступили альтернативный инди-рок музыкант Alex Peakman, участник рок-фестивалей и телевизионных шоу, а также горячий дуэт украинского шоу-бизнеса, номинанты M1 Music Awards – Эдгар и Эмма.

Эдгар и Эмма. Фото Maxim Podoprigora

Гимн Украины во время парада открытия исполнила финалистка проекту "Голос страны", вокалистка проекта "Танцы со звездами", актриса "Женского квартала" Марта Адамчук. Завершился концерт фейеричным шоу и мастер-классом от барабанного Drumadyan Show.

Марта Адамчук исполняет гимн Украины

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