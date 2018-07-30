Гимнастка Варинская: "Прозвище? Массажист называет Вареником"

Пора снова включаться в спортивную гимнастику! Если вас еще не взбодрило возвращение 4-кратной олимпийской чемпионки-зажигалки Симон Байлз, то просыпайтесь к старту чемпионата Европы, который начинается уже в этот четверг. В шотландский Глазго отправляются наши Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Владислав Грико, Владимир Грибук и Александр Петренко (Олег Верняев еще восстанавливается после операций на плече и ноге и только недавно приступил к тренировкам), а также Ангелина Радивилова, Валерия Осипова и Яна Федорова с Дианой Варинской во главе.

17-летняя Варинская в прошлом году поразила на дебютном для нее ЧМ в Монреале, заняв самое высокое место для украинок в многоборье за 11 лет – в топ-14, и став 6-й в финале на ее коронных брусьях.Накануне "Европы" мы встретились с Дианой на базе в Конча-Заспе, где она как раз отработала последнюю контрольную тренировку перед отъездом.



— Это модельные тренировки на оценку, как на соревнованиях, — говорит Варинская. — Все получается более-менее. Но брусья, думаю, чуть облегчу в квалификационный день, чтобы наверняка их сделать. А если уже попаду в финал, то, может, усложню.



— Что-то новенькое пробуете? Какие-нибудь элементы?

— Только на брусьях один — Хиндорфф (оборот назад с перелетом ноги врозь в вис на верхней жерди. — Авт.).



— Как оцените первую половину сезона?

— У меня было два этапа Кубка мира. На первом в Дохе плохо выступила: не попала ни в один финал. Пробовала там делать эту новую комбинацию и упала. А в Хорватии выиграла три золотые медали: на брусьях, бревне и в вольном упражнении. И Ukrainian Cup неплохо прошла. Самые большие трудности с брусьями, потому что их сложнее всего натренировать. Но это мой лучший вид. На "Европе" хотелось бы попасть в командный финал. В отдельных видах больше всего рассчитываю на брусья, но и на бревне можно постараться.



— Кого считаете фаворитками чемпионата?

— Россиянки сильные. Голландки? Да, они тоже. И англичанки.



— Не все гимнастки следят за тем, насколько эстетично они выглядят во время исполнения программы. У украинок, отмечаю, такой проблемы обычно нет...

— Уделяем этому внимание. Есть хореография у станка. А за отсутствие артистизма делают сбавки. Носочки обязательно нужно тянуть, потому что портится вид упражнений. На вольных могут до 2,5 балла снять! Можно сделать акробатику неплохо, но если движение некрасивое или не попала в музыку, это наказывается.



— Кто для вас пример в гимнастике? Чей стиль по душе?

— Мой кумир — американка Настя Люкин (олимпийская чемпионка-2008. — Авт.). Она уже не выступает. У нее была высокая сложность, но в то же время она очень красивая и элегантная гимнастка.



— Хотели бы попробовать нестандартный образ? Как, например, у Эйторы Торс­доттир из Нидерландов, которая воплощала на ковре зомби-балерину.

— Мне кажется, у меня просто не получится. Нужно много работать над эмоциями, мимикой — я так не могу. Но попробовать можно.



— Один из комментаторов как-то назвал вас Снежной Королевой. Вам это сравнение близко? И какими прозвищами вас называют друзья?

— Не знаю, со стороны виднее. А прозвищ нет. Хотя наш массажист называет меня Вареником. Любя. Меня это не обижает.

— В эти выходные вернулась Симон Байлз, не выступавшая с Олимпиады-2016. Что это означает для гимнастики и для вас лично?

— Мне кажется, она непобедима. Симон будто с другой планеты, я не понимаю, как она это все делает. Думаю, это победительница на ближайшие четыре года. Ее возвращение мотивирует — хочется к ней тянуться. Но брусья у нее не очень сложные. Там ее можно обыграть. А на прыжковых снарядах она очень сильная. Смотрела видео: она уже делает почти все, что делала раньше.

— Чем вы увлекаетесь помимо гимнастики? Нужно же от нее отдыхать иногда.

— В кино могу сходить, чисто развеяться. У меня есть собака Мия — гуляю с ней, она здесь, на олимпийской базе, живет. И дома еще есть питбуль. Готовить люблю, хоть и редко. В основном сладкое что-то. Последний раз, кажется, делала пирог.

— А вам разрешают?

— Да. У нас нет запретов на сладкое, булочки, шоколадки. Есть вес, который у тебя должен быть. А что ты ешь, все равно. Но сколько угодно есть не могу, нужно себя контролировать. Лишний вес сразу сказывается в работе на снарядах — можно травмироваться, потому что плохо чувствуешь свое тело.

— В художественной гимнастике важную роль имеет создание купальника. А как в спортивной?

— У нас был контракт с фирмой, и не могли влиять на дизайн — выбирали из каталога. В прошлом году выступала только в двух. А хочется какого-то разнообразия, что-то покрасивее. Но сейчас контракт разорвался, и на чемпионате Европы можно выступать в чем хочешь.

— Какой у вас любимый элемент?

— На моем любимом снаряде — брусьях — нравится Ткачев + сальто (Ткачев — перелет над жердью с ногами врозь. — Авт.). Эту связку больше никто в мире не делает сейчас. Моя коронная.

— Для вас важно тренироваться бок о бок с такими звездами, как Верняев и Радивилов?

— Хорошо, что мы работаем в одном зале с такими людьми — это мотивирует, есть на кого равняться. Игорь иногда подсказывает что-то, помогает натренировать прыжок.

— Кстати, пробовали когда-то мужские снаряды?

— Пробовала немножко на коне, но у меня ничего не получилось. Вообще не понимаю, как они там что-то делают. Нужна особенная техника: если бы кто-то научил, то, может, и смогла бы, а сама нет. На параллельных брусьях боюсь.

— Какая сейчас конкуренция внутри сборной?

— Стала чуть-чуть выше. И в молодежной команде есть хорошая девочка — Настя Бачинская. По базовым оценкам она уже примерно, как я. Она едет на "Европу" в юниорской команде, а в следующем году будем уже вместе выступать по сеньоркам.

— За счет чего у нас сейчас растет уровень женской гимнастики?

— Думаю, благодаря тому, что у нас появился новый старший тренер — Олег Остапенко. Он поставил нам программу тренировок, разминок, подкачки. Раньше мы могли не делать большие разминки: быстро размялся — пошел на снаряды. А с Олегом Васильевичем у нас появились зарядки, на которых мы качаемся. Потом идем разминаемся, но не 5 минут, а сложную делаем: прыгаем акробатику. Затем идем на четыре снаряда. Разминки нужны, чтобы проходить больший физический объем работы. Он увеличился — и снаряды тоже стали проходить лучше.

— Когда сложнее тренироваться: утром, днем или вечером?

— Я больше люблю вечером. Утром тело еще тяжелое. А вот Насте Бачинской почему-то легче утром. Кому как — это индивидуально.

— На сколько Олимпиад хотели бы поехать?

— На две хотя бы. Раньше мне казалось: 2020-й пройдет, и все. А потом думаю: чем же я буду заниматься? Всего лишь 19 лет будет — можно еще потренироваться. Но нужно сначала попасть туда.

Досье

Имя: Диана Варинская

Ро­дил­ась: 22.03.2001 в Киеве

Карьера: Победитель 4 этапов КМ. На ЧМ: №6 — брусья, №14 — многоборье

"Сейчас я уже первый курс колледжа закончила, — рассказывает 17-летняя гимнастка. — Просто я в 5 лет в школу пошла. Ходила в садик, а потом хотели из него перевестись в другой — мы с мамой пошли искать и в итоге дошли... до школы (смеется). Поговорили с директором — она поспрашивала меня, и сказала, что уже можно идти в первый класс. Экстерном не заканчивала — отучилась все 11 классов, сдала ВНО и поступила в Олимпийский колледж.



А на гимнастику привел папа, когда мне было четыре. До этого ходила на какой-то другой кружок: мы там мостики делали. А тут пришли в зал — тренер посмотрела мою растяжку, я поподтягивалась, на батуте попрыгала, и меня взяли. Научилась делать базовые вещи: перевороты, колеса. А расти в гимнастике начала в 7 лет, когда пришла мой нынешний тренер Юлия Каюкова".

Напомним, что знаменитая гимнастка Оксана Чусовитина начала подготовку к своей восьмой Олимпиаде. На момент проведения Игр-2020 Оксане будет 45 лет.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Чусовитина рассказала в интервью "Сегодня", что самое сложное для нее – это просыпаться с утра. Бодрит себя шоколадом и кофе.