Глава международной федерации легкой атлетики отказался вернуть российский флаг
Себастьян Коу рассказал, что позиция его организации остается строгой до полного выполнения россиянами критериев членства
Позиция Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по отношению к статусу российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) останется жесткой, заявил глава IAAF Себастьян Коу.
"Мы несем ответственность за защиту "чистых" спортсменов. И до тех пор, пока мы полностью не будем удовлетворены тем, что ВФЛА достигла целей, поставленных нами, и не согласилась с ними, нашу позицию нельзя назвать чрезмерно строгой", – сказал Коу.
"Я не могу исходить из практики МОК, у нас совсем другая система. Она другая, потому что международной федерации принадлежит главенствующая роль в вопросах критериев соответствия и допуска, МОК признал это перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Они признали главенствующую роль IAAF. Россия вернется, когда эти критерии будут выполнены, не раньше", – отметил Коу.
МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря из-за массового допинга российских спортсменов. На Олимпиаде-2018 спортсмены из этой страны выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка.
Федерация легкой атлетики России была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года также в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. В ноябре 2017 года совет IAAF не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. На летней Олимпиаде-2016 в легкой атлетике была всего одна "чистая" российская спортсменка – Дарья Клишина, которая живет, тренируется и проводит допинг-тесты в США. Итоговый медальный зачет Олимпиады-2016 в Рио.
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