Глава международной федерации легкой атлетики отказался вернуть российский флаг

Позиция Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по отношению к статусу российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) останется жесткой, заявил глава IAAF Себастьян Коу.

"Мы несем ответственность за защиту "чистых" спортсменов. И до тех пор, пока мы полностью не будем удовлетворены тем, что ВФЛА достигла целей, поставленных нами, и не согласилась с ними, нашу позицию нельзя назвать чрезмерно строгой", – сказал Коу.

"Я не могу исходить из практики МОК, у нас совсем другая система. Она другая, потому что международной федерации принадлежит главенствующая роль в вопросах критериев соответствия и допуска, МОК признал это перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Они признали главенствующую роль IAAF. Россия вернется, когда эти критерии будут выполнены, не раньше", – отметил Коу.

МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря из-за массового допинга российских спортсменов. На Олимпиаде-2018 спортсмены из этой страны выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка.

Федерация легкой атлетики России была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года также в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. В ноябре 2017 года совет IAAF не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. На летней Олимпиаде-2016 в легкой атлетике была всего одна "чистая" российская спортсменка – Дарья Клишина, которая живет, тренируется и проводит допинг-тесты в США. Итоговый медальный зачет Олимпиады-2016 в Рио.