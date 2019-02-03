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Главный матч американского футбола: где смотреть Супербоул-2019

Сегодня, 20:11

В поединке за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс"

Болельщики уже съезжаются в Атланту
Болельщики уже съезжаются в Атланту. Фото: AFP
Главный матч американского футбола: где смотреть Супербоул-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/72e/d2a/5c572ed2a27a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/72e/d2a/5c572ed2a27a2.jpg Другие В поединке за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс"

Сегодня ночью в Атланте пройдет главный матч Национальной футбольной лиги – Супербоул. В борьбе за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс".

"Пэтриотс" пять раз в своей истории побеждал в Супербоуле – 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017. "Рэмс" побеждали в 2000 году, но клуб тогда представлял Сент-Луис.

Начало матча  "Нью-Инглэнд Пэтриотс" - "Лос-Анджелес Рэмс" в 1:30 по киевскому времени.

Список спутниковых каналов, которые покажут Супербоул:

  • Vamos
  • AFN Sports
  • BBC One
  • BBC Connected
  • beIN Sports France 1
  • beIN Sports MENA 11
  • CBS
  • Eleven Sports 1 (Бельгия)
  • ESPN Deportes (США)
  • Fox Sports 1 (Голландия)
  • Fox Sports 4 (Голландия)
  • Fox Sports 6 (Голландия)
  • Fox Sports Europe
  • Fox Sports Turkey
  • METV
  • ProSieben
  • RAI 2 (Италия)
  • Sky Sports USA
  • Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия)
  • SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)
  • TF1 (Франция)
  • TV3 (Швеция)
  • TV3+ (Дания)

Напомним, что в прошлом году "Нью-Инглэнд" также играл в финале Супербоула и проиграл "Филадельфии", для которой это был первый трофей в истории. Главным героем грандиозного шоу, традиционно устраиваемого в перерыве финального матча, стал Джастин Тимберлейк. Он исполнил попурри из своих самых известных песен, одну из которых посвятил умершему Принсу.

Финал соревнований по американскому футболу является главным событием года в заокеанском спорте. Телевизионные рейтинги Супербоула в США с громадным отрывом лидируют среди спортивных трансляций – матч в 2017 году Хьюстоне посмотрели 172 млн человек.

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Тег американский футбол, супербоул

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Сегодня|Спорт

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