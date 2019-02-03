Главный матч американского футбола: где смотреть Супербоул-2019

В поединке за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс"

Болельщики уже съезжаются в Атланту. Фото: AFP

Главный матч американского футбола: где смотреть Супербоул-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/72e/d2a/5c572ed2a27a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/72e/d2a/5c572ed2a27a2.jpg 2019-02-03T20:11:58+02:00 Другие В поединке за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс"

Сегодня ночью в Атланте пройдет главный матч Национальной футбольной лиги – Супербоул. В борьбе за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс".

"Пэтриотс" пять раз в своей истории побеждал в Супербоуле – 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017. "Рэмс" побеждали в 2000 году, но клуб тогда представлял Сент-Луис.

Начало матча "Нью-Инглэнд Пэтриотс" - "Лос-Анджелес Рэмс" в 1:30 по киевскому времени.

Список спутниковых каналов, которые покажут Супербоул:

Vamos

AFN Sports

BBC One

BBC Connected

beIN Sports France 1

beIN Sports MENA 11

CBS

Eleven Sports 1 (Бельгия)

ESPN Deportes (США)

Fox Sports 1 (Голландия)

Fox Sports 4 (Голландия)

Fox Sports 6 (Голландия)

Fox Sports Europe

Fox Sports Turkey

METV

ProSieben

RAI 2 (Италия)

Sky Sports USA

Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия)

SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)

TF1 (Франция)

TV3 (Швеция)

TV3+ (Дания)

Напомним, что в прошлом году "Нью-Инглэнд" также играл в финале Супербоула и проиграл "Филадельфии", для которой это был первый трофей в истории. Главным героем грандиозного шоу, традиционно устраиваемого в перерыве финального матча, стал Джастин Тимберлейк. Он исполнил попурри из своих самых известных песен, одну из которых посвятил умершему Принсу.

Финал соревнований по американскому футболу является главным событием года в заокеанском спорте. Телевизионные рейтинги Супербоула в США с громадным отрывом лидируют среди спортивных трансляций – матч в 2017 году Хьюстоне посмотрели 172 млн человек.

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