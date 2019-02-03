Главный матч американского футбола: где смотреть Супербоул-2019
В поединке за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс"
Сегодня ночью в Атланте пройдет главный матч Национальной футбольной лиги – Супербоул. В борьбе за трофей сойдутся "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс".
"Пэтриотс" пять раз в своей истории побеждал в Супербоуле – 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017. "Рэмс" побеждали в 2000 году, но клуб тогда представлял Сент-Луис.
Начало матча "Нью-Инглэнд Пэтриотс" - "Лос-Анджелес Рэмс" в 1:30 по киевскому времени.
Список спутниковых каналов, которые покажут Супербоул:
- Vamos
- AFN Sports
- BBC One
- BBC Connected
- beIN Sports France 1
- beIN Sports MENA 11
- CBS
- Eleven Sports 1 (Бельгия)
- ESPN Deportes (США)
- Fox Sports 1 (Голландия)
- Fox Sports 4 (Голландия)
- Fox Sports 6 (Голландия)
- Fox Sports Europe
- Fox Sports Turkey
- METV
- ProSieben
- RAI 2 (Италия)
- Sky Sports USA
- Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия)
- SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)
- TF1 (Франция)
- TV3 (Швеция)
- TV3+ (Дания)
Напомним, что в прошлом году "Нью-Инглэнд" также играл в финале Супербоула и проиграл "Филадельфии", для которой это был первый трофей в истории. Главным героем грандиозного шоу, традиционно устраиваемого в перерыве финального матча, стал Джастин Тимберлейк. Он исполнил попурри из своих самых известных песен, одну из которых посвятил умершему Принсу.
Финал соревнований по американскому футболу является главным событием года в заокеанском спорте. Телевизионные рейтинги Супербоула в США с громадным отрывом лидируют среди спортивных трансляций – матч в 2017 году Хьюстоне посмотрели 172 млн человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Главный матч американского футбола: где смотреть Супербоул-2019". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"