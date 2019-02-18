"Хотим попасть в балет MARUV": украинский борец Жан Беленюк взорвал сеть зажигательным танцем

Титулованный спортсмен продемонстрировал свои хореографические навыки

"Хотим попасть в балет MARUV": украинский борец Жан Беленюк взорвал сеть зажигательным танцем 2019-02-18T20:45:00+02:00 Другие Титулованный спортсмен продемонстрировал свои хореографические навыки

Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк записал очередное забавное видео и поделился им на своих страницах в соцсетях. Серебряный призер Олимпиады-2016 исполнил зажигательный танец вместе со своим другом, пародируя выступление украинской певицы MARUV, чьи выступления сопровождаются экстравагантными танцами.

"Пока исполнители пытаются пройти отбор на Евровиденье-2019, мы с Димоном хотим попасть в балет MARUV!", – подписал видео спортсмен.

После завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2016 Беленюк сделал паузу в карьере. Он путешествовал по миру, снимался в клипах, принимал участие в благотворительности.

Чемпионат Европы в России борец припустил по решению Министерства молодежи и спорта, но к чемпионату мира подошел во всеоружии. Правда, повторить свое достижение трехлетней давности ему не удалось – в финальной схватке Жан уступил уже двукратному чемпиону мира Метехану Башару.

Напомним, что Жан Беленюк – двукратный чемпион Европы, чемпион мира 2015 года, серебряный медалист Олимпиады-2016, серебряный медалист ЧМ-2018.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.