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"Хотим попасть в балет MARUV": украинский борец Жан Беленюк взорвал сеть зажигательным танцем

Сегодня, 20:45

Титулованный спортсмен продемонстрировал свои хореографические навыки

"Хотим попасть в балет MARUV": украинский борец Жан Беленюк взорвал сеть зажигательным танцем Другие Титулованный спортсмен продемонстрировал свои хореографические навыки

Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк записал очередное забавное видео и поделился им на своих страницах в соцсетях. Серебряный призер Олимпиады-2016 исполнил зажигательный танец вместе со своим другом, пародируя выступление украинской певицы MARUV, чьи выступления сопровождаются экстравагантными танцами.

"Пока исполнители пытаются пройти отбор на Евровиденье-2019, мы с Димоном хотим попасть в балет MARUV!", – подписал видео спортсмен.

После завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2016 Беленюк сделал паузу в карьере. Он путешествовал по миру, снимался в клипах, принимал участие в благотворительности.

Чемпионат Европы в России борец припустил по решению Министерства молодежи и спорта, но к чемпионату мира подошел во всеоружии. Правда, повторить свое достижение трехлетней давности ему не удалось – в финальной схватке Жан уступил уже двукратному чемпиону мира Метехану Башару.

Напомним, что Жан Беленюк – двукратный чемпион Европы, чемпион мира 2015 года, серебряный медалист Олимпиады-2016, серебряный медалист ЧМ-2018.

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Тег видео, Жан Беленюк, борьба греко-римская, MARUV

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Сегодня|Спорт

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