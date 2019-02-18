"Хотим попасть в балет MARUV": украинский борец Жан Беленюк взорвал сеть зажигательным танцем
Титулованный спортсмен продемонстрировал свои хореографические навыки
Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк записал очередное забавное видео и поделился им на своих страницах в соцсетях. Серебряный призер Олимпиады-2016 исполнил зажигательный танец вместе со своим другом, пародируя выступление украинской певицы MARUV, чьи выступления сопровождаются экстравагантными танцами.
"Пока исполнители пытаются пройти отбор на Евровиденье-2019, мы с Димоном хотим попасть в балет MARUV!", – подписал видео спортсмен.
После завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2016 Беленюк сделал паузу в карьере. Он путешествовал по миру, снимался в клипах, принимал участие в благотворительности.
Чемпионат Европы в России борец припустил по решению Министерства молодежи и спорта, но к чемпионату мира подошел во всеоружии. Правда, повторить свое достижение трехлетней давности ему не удалось – в финальной схватке Жан уступил уже двукратному чемпиону мира Метехану Башару.
Напомним, что Жан Беленюк – двукратный чемпион Европы, чемпион мира 2015 года, серебряный медалист Олимпиады-2016, серебряный медалист ЧМ-2018.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Хотим попасть в балет MARUV": украинский борец Жан Беленюк взорвал сеть зажигательным танцем". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выбираем лучшего спортсмена 2018 года в Украине: опрос болельщиков
В уходящем году Украину прославляли представители разных видов спорта
От медали до медали: чем занимался Жан Беленюк последние два года после Олимпиады
Украинский борец успел сняться в клипе, найти родственников в Африке и поучаствовать в благотворительном аукционе
Пятая медаль Украины в Будапеште: Жан Беленюк – вице-чемпион мира
В финальном поединке за звание чемпиона мира украинец проиграл турецкому борцу
Чемпионат мира по борьбе: Темиров – с бронзой, Беленюк хочет золото
Украинские борцы Жан Беленюк и Ленур Темиров ударно завершили день