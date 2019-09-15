"Дыши! Терпи!": Непокоренные в Киеве вышибли слезу у зрителей

Доброволец Александр Лобас из Борисполя принимал участие в боях за Пески и Зайцевое. Про Игры Непокоренных узнал в интернете и решил попробовать свои силы / Фото: Instagram

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В субботу в Киеве прошел финал национальных соревнований Invictus Games – "Игр Непокоренных". В нем приняли участие 234 украинских военных, которые получили ранения и прошли реабилитацию. На турнире отбирали команду из двух десятков спортсменов в легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, которые будут представлять Украину на Invictus Games-2020 в Гааге (Нидерланды).

Впрочем, здесь как нигде работает работал принцип "Главное не победа, а участие". Защитники Отечества общались друг с другом, зрители поддерживали бойцов, дети проникаясь патриотизмом, заодно получали удовольствие на спортивных мастер-классах. Атмосфера была праздничной и трогательной. Незнакомые люди жали друг другу руки, а многие не скрывали слез.

Invictus Games в 2014 году основал британский принц Гарри – для бывших и действующих военных, которые получили ранения и травмы. Украинские бойцы дебютировали на Играх в 2018 году в Сиднее. В 2019-м Invictus Games не проходили. И вот – новый отбор.

Местом проведения уже во второй раз был выбран стадион "Пионер" на столичных Нивках. "Это же надо, везде декоммунизация, а такие патриотические соревнования проходят на "Пионере", – шутили многие из гостей. "Будем считать, что "пионер" в значении "первопроходец" – отвечали другие.

С утра на подходе к "Пионеру", затерявшемуся среди жилого массива, сразу встречаются патрули бойцов Национальной гвардии. На входе – металлодетекторы. "Оружия нет?" – спрашивают секьюрити, заглядывая в каждую сумку. Меры безопасности понятны. В стране война, а тут соревнования военных, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. К тому же на открытии ожидали президента Владимира Зеленского. "Видишь жилой дом прямо за футбольным полем? В прошлый раз, когда сюда на Invictus Games приезжал Порошенко, на крыше сидели снайперы", – рассказывают знающие люди.

"Я рад приветствовать участников "Игр Непокоренных". Независимо от результатов, вы все – победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы, – обратился к присутствующим Зеленский. – На войне была сила вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и жажды к жизни. Это неимоверно вдохновляет".

На стадионе собралось много ветеранов. Кто-то без руки, без ноги. Но все бодры, воодушевлены. Все-таки тут не просто соревнования, а социальный проект, общение. Удивило, кстати, как участников поддерживали судьи. В обычном спорте они должны быть беспристрастными, но не здесь.

Игры непокоренных 2019, Киев, стадионе Пионер

Вот локация гребли на тренажерах. За четыре минуты нужно "нагрести" максимальную дистанцию. На тренажере 53-летний Сергей Пандрак, потерявший на Востоке ногу. "Дыши! Терпи! – подбадривает его женщина-судья. – Осталось, полторы минуты… Молодец!". Зрители аплодируют, одна женщина смахивает слезу. Финишировавшего мужчину обнимает внучка.

Кстати, детям было чем заняться. Велотренажеры, лазанье по канату, скалодром – не соскучишься. Три девчушки даже пытаются поднять огромную штангу. Всем весело.

Поддержать украинских спортсменов-военных приехали канадские военнослужащие, которые находятся в Украине в рамках учебной миссии Unifire.

"Нас пригласили сыграть товарищеский матч в сидячий волейбол, – рассказала "Сегодня" девушка-капитан Натали Гаро. – Сейчас наши ребята тренируются, поскольку боюсь, мы не очень хорошо играем. Invictus Games – это соревнования, но еще это поддержка ветеранов. В Украине сейчас военный конфликт, много контуженных. У военнослужащих Канады ранения тоже случаются – наши солдаты принимали участие в миссии в Афганистане, бывают и ранения во время учений".

В волейбол украинцы победили канадцев 2:1 по партиям.

Игры Непокоренных 2019, волейбол, Киев, стадион Пионер

На легкоатлетическом стадионе соревнуются в прыжках, толкании ядра и беге. Алексей Бобчинец бежит на 400 метров без соперников – главное результат. Вместо одной ноги – протез типа тех "лезвий", которые прославил Оскар Писториус из ЮАР…

Финиш парня тоже встречают аплодисментами. Подходят знакомые, приветствуют. Маленький мальчишка робко жмет спортсмену руку.

"Я кадровый офицер. В 2016-м закончил военную академию, – говорит Алексей. – Был распределен в 137-й отдельный батальон морской пехоты. Ногу потерял 6 марта 2017 года. Когда выбирал военную стезю, конечно, понимал, что моя задача защищать суверенитет страны. Но, честно говоря, не думал, что такое может случится".

При этом парень говорит, что после контузии ему вовсе не было тяжело. "Помогла огромная поддержка семья, друзей. Трудности, конечно, были, но я над ними не задумывался. Сейчас я живу в Одессе, продолжаю службу, работаю с курсантами. Всегда занимался спортом, и после контузии за счет трастового фонда НАТО получил этот беговой протез. Пока привыкаю к нему, но скажу, что он работает даже лучше чем живая нога. Здоровая у меня быстрее устает", – улыбается Алексей.

Другим пострадавшим, у кого восстановление физическое и психологическое проходят не так легко он советует: "Не падайте духом! Не замыкайтесь в себе. Гуляйте, занимайтесь спортом".

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