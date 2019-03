Итоги фигурного ЧМ: тракторы, первый женский квад, детектив на льду и наш №20

Спортсмены били мировые рекорды, а их забрасывали плюшевыми Винни-Пухами

Ханю и его Винни-Пухи. Фото: Getty Images

Неделю назад мы умилялись красивой сакуре в kiss’n’cry, но за время чемпионата мира японская Сайтама успела впечатлить еще не одной новинкой. От таких мелочей, как заливочные машины, напоминающие тракторы, и маскота Тамарлина, соединившего в себе образы арены и японского вяза, до технологии ice scope в телетрансляции. Во время повтора можно было рассмотреть инфографику прыжков и выбросов: высоту, скорость и длину пролета. Японцы уже практиковали такое на нацчемпионате. Но самыми удивительными были сами соревнования.



ПАЛЬЦЫ НА МЕСТЕ. Для нас наиболее удачно сложились танцы, хотя и там успех был скромным. Александра Назарова и Максим Никитин, у которых сезон начинался с переездов и смен тренировочных локаций и продолжился травмой партнера, финишировали 20-ми из 20 пар в произвольной программе. Хотя на прошлом мире замкнули топ-15. После лучшего в сезоне ритмического танца (65,76 балла) второй выход на лед уже не задался: Макс упал на дорожке, да и их вечное больное место - твизлы - судьи тоже вынуждены были отминусовать. А если о чем-то позитивном, то хотя Саше пришлось отказаться от черных коньков, другая фишка гардероба все же осталась - воротник в виде рук с красным маникюром у Максима в "Чикаго". Чемпионами же безоговорочно в четвертый раз стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, не знающие конкуренции более года: последний раз они были биты на ОИ-2018.

ПРЕМИУМ-ИГРУШКИ. Самым грандиозным видом ЧМ можно смело назвать мужское одиночное катание. Правда, не украинское: Иван Шмуратко не квалифицировался в произволку, став 29-м. А вот топ-парни в последний день соревнований заставили ходить ходуном заполненную до предела 18-тысячную "Супер Арену". Главный местный герой, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, после неудачной короткой выдал фантастический прокат в произвольной под названием Origin ("Происхождение"). Даже исполнил уникальную комбинацию - четверной тулуп с тройным акселем, и установил мировой рекорд (300,97 в сумме). Восторженная публика завалила лед плюшевыми Винни-Пухами.

К слову, бросать подарки разрешалось только из премиум-секторов, ближе ко льду: в целях безопасности. "К счастью, Пухи были в одной половине катка, так что я смог размяться", - делился позже американец Нэйтан Чен, который выходил сразу за Ханю. Дружелюбные зрители и главного конкурента своего любимца встречали овациями. Тот откатал вторую безупречную программу подряд и разрушил продержавшийся чуть более пяти минут рекорд Юдзуру (323,42). Защитить прошлогодний титул 19-летнему Нэйтану не помешало даже то, что большую часть сезона он тренировался самостоятельно (на катке в кампусе Йеля, куда поступил в прошлом году), отправляя видео тренеру Рафаэлю Арутюняну по FaceTime. По его словам, это помогло ему кататься свободнее. А чемпионат мира у него - вместо весенних каникул.

МИР КАЗАХСТАНА. К удивлению многих, Ханю стал единственным японцем, взявшим медаль на домашнем мире. Его коллега Шома Уно рассыпался в обоих прокатах, а девушки, на которых тоже делали ставку, разместились друг за дружкой за пределами подиума - на 4-6-х местах (Кихира, Сакамото, Мияхара). Вундеркинд Рика Кихира, которой прогнозировали "золото", не справилась с волнением: 16-летняя дебютантка завалила два из трех ее коронных тройных акселей, которые она чеканила на тренировках, как робот. Победа досталась олимпийской чемпионке, россиянке Алине Загитовой. Но сенсацией №1 стала ее коллега по тренировочному льду, казахстанка Элизабет Турсынбаева, которая неожиданно взяла "серебро", исполнив первый в истории чистый четверной прыжок в женских взрослых соревнованиях - сальхов. До нее медали ЧМ Казахстану приносил лишь Денис Тен (2013, 2015). В память об убитом фигуристе в Сайтаме прошла выставка D10 World, где в том числе был стенд с фотоработами, сделанными самим Денисом, а Элизабет посвятила ему выступление на гала-концерте.

БЕЛЛ VS ЛИМ. Корейское агентство All That Sports, основанное чемпионкой ОИ-2010 Ким Юна, обвинило американку Мэрайю Белл в том, что на тренировке она якобы намеренно задела ногой и нанесла травму их подопечной, кореянке Лим Ын Су, с которой та делит коуча Арутюняна. Вместе с тем была опубликована информация, что Белл уже несколько месяцев всячески унижает Лим. В ISU после просмотра видео заявили, что умышленных действий со стороны американки не было (по доступным кадрам тяжело понять, насколько все было случайно), а также сказали, что Мэрайя "не поняла, что задела Лим" и готова извиниться. Их тренер уверен, что "никаких разногласий на тренировках не было": "Разве эта девочка способна кого-то обидеть?!". Комментариев самой Ын Су, был ли буллинг, пока нет.

ЧМОК В СПИНУ. До мурашек пробрал чемпионский прокат китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цуна, завоевавших второе "золото" в карьере. Rain, In Your Black Eyes принесла им мировой рекорд - 234,84 в сумме. А эта музыка не нравится Вэньцзин! Ее выбрал Цун. Она же хотела что-то более классическое, но позволила решить партнеру. Хань умилил, а некоторых удивил, когда после проката короткой на радостях чмокнул Суй в живот. "Нужно было сразу повернуться, чтобы он мог поцеловать мою спину", - пошутила Вэньцзин, напоминая, что у нее была травма спины.

