Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Итоги фигурного ЧМ: тракторы, первый женский квад, детектив на льду и наш №20

Сегодня, 10:54

Спортсмены били мировые рекорды, а их забрасывали плюшевыми Винни-Пухами

Ханю и его Винни-Пухи
Ханю и его Винни-Пухи. Фото: Getty Images
Итоги фигурного ЧМ: тракторы, первый женский квад, детектив на льду и наш №20 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/897/42e/5c989742e9176.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/897/42e/5c989742e9176.jpg Другие Спортсмены били мировые рекорды, а их забрасывали плюшевыми Винни-Пухами

Неделю назад мы умилялись красивой сакуре в kiss’n’cry, но за время чемпионата мира японская Сайтама успела впечатлить еще не одной новинкой. От таких мелочей, как заливочные машины, напоминающие тракторы, и маскота Тамарлина, соединившего в себе образы арены и японского вяза, до технологии ice scope в телетрансляции. Во время повтора можно было рассмотреть инфографику прыжков и выбросов: высоту, скорость и длину пролета. Японцы уже практиковали такое на нацчемпионате. Но самыми удивительными были сами соревнования.

ПАЛЬЦЫ НА МЕСТЕ. Для нас наиболее удачно сложились танцы, хотя и там успех был скромным. Александра Назарова и Максим Никитин, у которых сезон начинался с переездов и смен тренировочных локаций и продолжился травмой партнера, финишировали 20-ми из 20 пар в произвольной программе. Хотя на прошлом мире замкнули топ-15. После лучшего в сезоне ритмического танца (65,76 балла) второй выход на лед уже не задался: Макс упал на дорожке, да и их вечное больное место - твизлы - судьи тоже вынуждены были отминусовать. А если о чем-то позитивном, то хотя Саше пришлось отказаться от черных коньков, другая фишка гардероба все же осталась - воротник в виде рук с красным маникюром у Максима в "Чикаго". Чемпионами же безоговорочно в четвертый раз стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, не знающие конкуренции более года: последний раз они были биты на ОИ-2018.

ПРЕМИУМ-ИГРУШКИ. Самым грандиозным видом ЧМ можно смело назвать мужское одиночное катание. Правда, не украинское: Иван Шмуратко не квалифицировался в произволку, став 29-м. А вот топ-парни в последний день соревнований заставили ходить ходуном заполненную до предела 18-тысячную "Супер Арену". Главный местный герой, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, после неудачной короткой выдал фантастический прокат в произвольной под названием Origin ("Происхождение"). Даже исполнил уникальную комбинацию - четверной тулуп с тройным акселем, и установил мировой рекорд (300,97 в сумме). Восторженная публика завалила лед плюшевыми Винни-Пухами.

К слову, бросать подарки разрешалось только из премиум-секторов, ближе ко льду: в целях безопасности. "К счастью, Пухи были в одной половине катка, так что я смог размяться", - делился позже американец Нэйтан Чен, который выходил сразу за Ханю. Дружелюбные зрители и главного конкурента своего любимца встречали овациями. Тот откатал вторую безупречную программу подряд и разрушил продержавшийся чуть более пяти минут рекорд Юдзуру (323,42). Защитить прошлогодний титул 19-летнему Нэйтану не помешало даже то, что большую часть сезона он тренировался самостоятельно (на катке в кампусе Йеля, куда поступил в прошлом году), отправляя видео тренеру Рафаэлю Арутюняну по FaceTime. По его словам, это помогло ему кататься свободнее. А чемпионат мира у него - вместо весенних каникул.

МИР КАЗАХСТАНА. К удивлению многих, Ханю стал единственным японцем, взявшим медаль на домашнем мире. Его коллега Шома Уно рассыпался в обоих прокатах, а девушки, на которых тоже делали ставку, разместились друг за дружкой за пределами подиума - на 4-6-х местах (Кихира, Сакамото, Мияхара). Вундеркинд Рика Кихира, которой прогнозировали "золото", не справилась с волнением: 16-летняя дебютантка завалила два из трех ее коронных тройных акселей, которые она чеканила на тренировках, как робот. Победа досталась олимпийской чемпионке, россиянке Алине Загитовой. Но сенсацией №1 стала ее коллега по тренировочному льду, казахстанка Элизабет Турсынбаева, которая неожиданно взяла "серебро", исполнив первый в истории чистый четверной прыжок в женских взрослых соревнованиях - сальхов. До нее медали ЧМ Казахстану приносил лишь Денис Тен (2013, 2015). В память об убитом фигуристе в Сайтаме прошла выставка D10 World, где в том числе был стенд с фотоработами, сделанными самим Денисом, а Элизабет посвятила ему выступление на гала-концерте.

БЕЛЛ VS ЛИМ. Корейское агентство All That Sports, основанное чемпионкой ОИ-2010 Ким Юна, обвинило американку Мэрайю Белл в том, что на тренировке она якобы намеренно задела ногой и нанесла травму их подопечной, кореянке Лим Ын Су, с которой та делит коуча Арутюняна. Вместе с тем была опубликована информация, что Белл уже несколько месяцев всячески унижает Лим. В ISU после просмотра видео заявили, что умышленных действий со стороны американки не было (по доступным кадрам тяжело понять, насколько все было случайно), а также сказали, что Мэрайя "не поняла, что задела Лим" и готова извиниться. Их тренер уверен, что "никаких разногласий на тренировках не было": "Разве эта девочка способна кого-то обидеть?!". Комментариев самой Ын Су, был ли буллинг, пока нет.

ЧМОК В СПИНУ. До мурашек пробрал чемпионский прокат китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цуна, завоевавших второе "золото" в карьере. Rain, In Your Black Eyes принесла им мировой рекорд - 234,84 в сумме. А эта музыка не нравится Вэньцзин! Ее выбрал Цун. Она же хотела что-то более классическое, но позволила решить партнеру. Хань умилил, а некоторых удивил, когда после проката короткой на радостях чмокнул Суй в живот. "Нужно было сразу повернуться, чтобы он мог поцеловать мою спину", - пошутила Вэньцзин, напоминая, что у нее была травма спины.

Читайте также

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат мира, фигурное катание

Вы сейчас просматриваете новость " Итоги фигурного ЧМ: тракторы, первый женский квад, детектив на льду и наш №20". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Катерина Макаревская

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Воспитание королей: что можно и что нельзя Джорджу и Шарлотте

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Загрузка...

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Сегодня, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Вчера, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

Вчера, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»