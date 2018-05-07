Известная украинская легкоатлетка прыгнула с моста в Киеве

Вчера, 11:36

Ирина Геращенко решилась дважды прыгнуть банджи с Пешеходного моста

Ирина Геращенко. Фото AFP
Ирина Геращенко. Фото AFP

Известная украинская легкоатлетка Ирина Геращенко решилась на смелый поступок – спортсменка прыгнула с моста в Киеве, привязанная специальным канатом. Банджи-прыжки были совершены с Переходного моста в столице Украины. Один раз Ирина прыгнула лицом вперед, второй раз решилась сделать прыжок спиной.

"Так сильно боялась, что прыгнула дважды. Безумно круто и страшно. А полет спиной – это вызов самому себе", – прокомментировала Ирина Геращенко.

23-летняя Ирина Геращенко специализируется на прыжках в высоту. Ее персональный рекорд – 1,95 метра как в помещении, так и на открытом стадионе. В этом сезоне ее лучший результат – 1,93 метра.

В 2015 году завоевала "бронзу" чемпионата Европы среди молодежи, в 2017 – "серебро" молодежного ЧЕ. В этом году на чемпионате Европы в помещениях в Бирмингеме показала результат 1,84 метра и заняла седьмое место.

Напомним, что недавно украинские легкоатлетки сделали совместное фото в бикини: Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Марина Бех в купальниках вышли к бассейну.
легкая атлетика, Прыжки в высоту, Ирина Геращенко легкоатлетка, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость "Известная украинская легкоатлетка прыгнула с моста в Киеве". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Фото Instagram

Наши красавицы: украинские легкоатлетки сделали совместное фото в бикини

20 Апреля, 16:12

Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Марина Бех в купальниках вышли к бассейну

Другие

Юлия Левченко. Фото Instagram

"Полегче, красотки": украинские легкоатлетки на отдыхе в Турции

8 Ноября 2017, 12:37

Юлия Левченко и Ирина Геращенко поделились снимками в бикини
Загрузка...
Загрузка...