Известная украинская легкоатлетка прыгнула с моста в Киеве

Известная украинская легкоатлетка Ирина Геращенко решилась на смелый поступок – спортсменка прыгнула с моста в Киеве, привязанная специальным канатом. Банджи-прыжки были совершены с Переходного моста в столице Украины. Один раз Ирина прыгнула лицом вперед, второй раз решилась сделать прыжок спиной.

"Так сильно боялась, что прыгнула дважды. Безумно круто и страшно. А полет спиной – это вызов самому себе", – прокомментировала Ирина Геращенко.

23-летняя Ирина Геращенко специализируется на прыжках в высоту. Ее персональный рекорд – 1,95 метра как в помещении, так и на открытом стадионе. В этом сезоне ее лучший результат – 1,93 метра.

Публикация от Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi) 5 Май 2018 в 6:41 PDT

В 2015 году завоевала "бронзу" чемпионата Европы среди молодежи, в 2017 – "серебро" молодежного ЧЕ. В этом году на чемпионате Европы в помещениях в Бирмингеме показала результат 1,84 метра и заняла седьмое место.

Напомним, что недавно украинские легкоатлетки сделали совместное фото в бикини: Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Марина Бех в купальниках вышли к бассейну.