Киев присоединился к грандиозному забегу со смартфонами

В пятый раз по всему миру прошел благотворительный забег "Крылья жизни", в том числе и в Украине

Более 100 000 зарегистрированных бегунов и участников в инвалидных креслах в более чем 200 местах в 66 странах пробежали невероятные 934 484 км по всему миру в воскресенье в пятом ежегодном благотворительном забеге Wings for Life World Run, чтобы собрать средства на исследования травм спинного мозга. Пять с половиной часов длились соревнования, и в результате шведский спортсмен в инвалидном кресле Арон Андерсон и португальская бегунья Вера Нунес были определены чемпионами мира.

Украина также присоединилась к всемирному благотворительному забегу, как и многие другие страны – с помощью мобильного приложения. Индивидуально или в совместных забегах с мобильным приложением, которые организовывали в Киеве, Ужгороде, Днепре, Одессе и Харькове, украинцы бежали ради тех, кто не может.

Столичный забег состоялся на Трухановом острове. Более 200 бегунов, среди которых начинающие и опытные марафонцы, профессиональные спортсмены и участники на колясках, пытались убежать от виртуального автомобиля-кетчера. Также среди гостей и участников мероприятия были олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан.

Абсолютными победителями киевского забега с мобильным приложением стали:

среди мужчин – Александр Головницкий с результатом 44,02 км. Всемирно Александр является 22-ым среди мужчин во всех забегах с приложением, и 185-ым глобально среди мужчин во всех забегах (с реальными и виртуальными автомобилями-кетчерами).

среди женщин победу одержала Елена Симонок, которая смогла убегать от виртуального автомобиля до 35,23 км. Елена соответственно является 12-ой среди женщин во всех забегах с приложением, и 75-ой среди всех женщин мира, которые в этом году приняли участие в соревновании

100% всех взносов участников и благотворителей, собранных во время соревнования, а это более 3 миллионов евро, пойдут на передовые исследования по поиску методов лечения травм спинного мозга.

Напомним, что в марте непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон в Лос-Анджелесе. Спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км.