Коби Брайант с "Оскаром", Вонн и Мугуруса на красной дорожке
Звезды спорта побывали на церемонии вручения самой престижной кинопремии мира
В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар".
На красной дорожке, а потом и на афте-пати, побывали и звезды спорта. Одни как гости, а легендарный баскетболист, пятикратный победитель НБА, Коби Брайант получил статуэтку за лучший короткометражный анимационный фильм – "Дорогой баскетбол". Баскетболист выступил в качестве продюсера фильма, а также принял участие в создании закадрового текста.
Засветилась на церемонии бронзовая призерка Пхенчхана-2018 в скоростном спуске Линдси Вонн, на счету которой также "золото" и "бронза" Ванкувера-2010.
Побывала на вручении "Оскара" и победительница Ролан Гаррос-2016 и Уимблдона-2017 теннисистка Гарбинье Мугуруса.
Кроме того, на красной дорожке были замечены бронзовые призеры Олимпиады-2018 в фигурном катании Адам Рипон и Мирай Нагасу.
Вы сейчас просматриваете новость "Коби Брайант с "Оскаром", Вонн и Мугуруса на красной дорожке". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"