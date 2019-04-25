Легендарные спортсмены вступили в конфликт: Мо Фара ограбили в отеле Хайле Гебреселассие

В отеле, принадлежащем Гебреселассие, неизвестные обокрали номер Мо Фара, похитив деньги и телефоны

Мо Фара. Фото: Instagram

Двукратный олимпийский чемпион из Эфиопии Хайле Гебреселассие заявил изданию The Guardian, что британский бегун Мо Фара напал на супружескую пару в отеле, который ему принадлежит. Ранее стало известно, что номер в принадлежащем Гебреселассие отеле, в котором проживал Фара, обокрали. Злоумышленники похитили дорогие часы, два сотовых телефона и почти 2 600 фунтов стерлингов, а владелец отеля якобы не оказал ему никакой помощи в попытке разобраться в произошедшем. В четверг Гебреселассие заявил, что он спас своего знаменитого постояльца от полиции после того, как тот набросился с кулаками на супружескую пару в спортзале отеля.

"Фара спросил пару, почему они преследуют его. Тот парень ответил, что он никого не преследует и просто занимается своими делами. Британец сразу же набросился на них с кулаками и даже наносил удары ногами, особенно мужчине. Он не может этого отрицать, потому что в зале было достаточно людей, которые видели, что произошло. Было много свидетелей", – рассказал Гебреселассие.

Двукратный олимпийский чемпион добавил, что после этого эпизода предпринял определенные действия, чтобы Фара не оказался в полиции. При этом сам британец не отрицает, что у него был конфликт с супружеской парой, но утверждает, что действовал в целях защиты своего друга, который находился с ним в спортзале. По словам четырехкратного победителя Олимпийских игр, во время конфликта он случайно ударил девушку по руке. Кроме того, Фара заявил, что Гебреселассие, рассказывая о потасовке в спортзале, умышленно пытается отвлечь внимание от эпизода с ограблением, так как не смог поспособствовать расследованию.

Как сообщает The Guardian, Фара покинул отель Гебреселассие, не заплатив около 3 000 долларов за проживание. Кроме того, британец требует от заведения 13 400 фунтов в качестве возмещения убытков. При этом Гебреселассие сказал, что отель не будет выплачивать данную сумму, так как по правилам проживания хранить в номерах можно не более 350 долларов. На данный момент стороны ведут консультации с юристами.

Хайле Гебреселассие , 46 лет, Эфиопия. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в беге на 10 тысяч метров.

, 46 лет, Эфиопия. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в беге на 10 тысяч метров. Мо Фара, 36 лет, Великобритания (родился в Сомали). Четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы в беге на 5 и 10 тысяч метров.

Напомним, что в 2017 году Мо Фара стал рыцарем. Королева Великобритании отметила спортивные достижения стайера.

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