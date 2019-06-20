Легкоатлетка из Кении оказалась мужчиной: его судят за работу медсестрой

Спортсмен признался, что он – мужчина, но чувствует себя женщиной и при регистрации атлетом указал женский пол

Шиейс Чепкосгей работал в больнице.

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, взятая под стражу 4 июня, призналась, что является мужчиной, информирует Nairobi News. Она была дисквалифицирована на четыре года после полумарафона в Малайзии в октябре 2016 года. В ее крови обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Суд над спортсменкой пройдет 21 июня.

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Как отмечается, тюремные надзиратели подтвердили, что бегунья на самом деле является мужчиной. Его настоящее имя – Хиллари Кипротич. Спортсмен признался, что он – мужчина, но чувствует себя женщиной и при регистрации атлетом указал женский пол.

Кроме того, Шиейс Чепкосгей работал в кенийской больнице в качестве медсестры. Именно из-за этого факта спортсмена арестовали и судят. Другие медсестры не нашли Шиейс Чепкосгей в реестре и обратились в правоохранительные органы.

Напомним, что на весь мир известная еще одна легкоатлетка, которую многие считали мужчиной. Кастер Семеня из ЮАР дважды завоевывала "золото" Олимпийских игр в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

Напомним, что в начале 2017 года Кастер Семеня женилась на своей подруге. Торжественная церемония состоялась в Претории в Южной Африке в 26-й день рождения Семени. В мае 2015 года возлюбленные заключили брак в городке Га-Дикгале в ходе мероприятия, предусмотренного для гетеросексуальных браков.

Тем временем, украинский легкоатлет Богдан Бондаренко показал, как готовится к стартам на Европейских играх.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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