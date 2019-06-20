Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Легкоатлетка из Кении оказалась мужчиной: его судят за работу медсестрой

20 июня, 12:29

Спортсмен признался, что он – мужчина, но чувствует себя женщиной и при регистрации атлетом указал женский пол

Шиейс Чепкосгей работал в больнице
Шиейс Чепкосгей работал в больнице.

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, взятая под стражу 4 июня, призналась, что является мужчиной, информирует Nairobi News. Она была дисквалифицирована на четыре года после полумарафона в Малайзии в октябре 2016 года. В ее крови обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Суд над спортсменкой пройдет 21 июня.

Скандальную легкоатлетку заставят снизить уровень тестостерона

Как отмечается, тюремные надзиратели подтвердили, что бегунья на самом деле является мужчиной. Его настоящее имя – Хиллари Кипротич. Спортсмен признался, что он – мужчина, но чувствует себя женщиной и при регистрации атлетом указал женский пол.

Кроме того, Шиейс Чепкосгей работал в кенийской больнице в качестве медсестры. Именно из-за этого факта спортсмена арестовали и судят. Другие медсестры не нашли Шиейс Чепкосгей в реестре и обратились в правоохранительные органы.

Напомним, что на весь мир известная еще одна легкоатлетка, которую многие считали мужчиной. Кастер Семеня из ЮАР дважды завоевывала "золото" Олимпийских игр в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

Напомним, что в начале 2017 года Кастер Семеня женилась на своей подруге. Торжественная церемония состоялась в Претории в Южной Африке в 26-й день рождения Семени. В мае 2015 года возлюбленные заключили брак в городке Га-Дикгале в ходе мероприятия, предусмотренного для гетеросексуальных браков.

Тем временем, украинский легкоатлет Богдан Бондаренко показал, как готовится к стартам на Европейских играх.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег легкая атлетика, бег

Вы сейчас просматриваете новость " Легкоатлетка из Кении оказалась мужчиной: его судят за работу медсестрой". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ученый назвал нашествие бабочек экологической катастрофой

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Самый безопасный автомобиль на планете

Выдержит даже подрыв бомбы: самый безопасный автомобиль в мире

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Покупки каких моделей авто с пробегом стоит избегать?

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

Психолог: в будущем не будет деления на женщин и мужчин

Гелетей получил 800 тысяч "отступных"

Зелёное бедствие: центр Одессы задыхается от сероводорода

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Тренер киевского "Динамо" возглавил казанский "Рубин"

17 июня, 15:53

Неожиданный тренерский трансфер между вице-чемпионами Украины и крушителями "Барселоны"

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

17 июня, 13:27

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Как и зачем советские автомобили дорабатывали в Европе

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь