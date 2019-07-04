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"Летом едем в холодильник": представители зимних видов спорта рассказали, как "готовят сани летом"

4 июля, 10:08

Украинские "зимники" отдыхают, восстанавливаются, начинают подготовку к новому сезону, а некоторые даже сдают сессию

Александр Абраменко попрыгал в Гибралтаре
Александр Абраменко попрыгал в Гибралтаре. Фото: Instagram

Летом среднестатистический украинский болельщик забывает о зимних видах спорта. Но это не означает, что жизнь там замирает до наступления зимы. Спортсмены отдыхают, восстанавливаются, начинают подготовку к новому сезону, а некоторые даже сдают сессию. Наши атлеты-зимники рассказали "Сегодня", чем занимаются в эти горячие дни.

СНОУБОРДИНГ. "НА ЛЕДНИКИ В АЛЬПАХ"
Аннамари Данча-Чундак, вице-чемпионка мира в сноубординге:

— С апреля до начала июля мы занимаемся оздоровлением, восстановлением и физической подготовкой. В этом году для меня это был единственный период, чтобы поехать на море. Недавно вернулась из Буковеля, где на базе Государственного центра олимпийской подготовки прошла курс реабилитации. 5 июля едем в Голландию. Там есть закрытый павильон со снегом, так называемый "холодильник". А с августа уже начинаются выезды на ледники Швейцарии, где высота достигает 3700 метров над уровнем моря. Ну и между сборами, как правило, у нас предусмотрены занятия с физической подготовки.

СКЕЛЕТОН. СДАЕТ ЯДЕРНУЮ ФИЗИКУ
Михаил Гераскевич, отец и тренер украинского скелетониста Владислава Гераскевича:

— Сейчас проходят активные тренировки и подготовка к выезду на сбор в Румынию, где есть неплохая бобслейная и скелетонная база. У нас налажено достаточно хорошее сотрудничество с ними. А буквально неделю назад Влад закончил 3-й курс Киевского университета имени Шевченко. Физический факультет, специальность "Физика металлов". Последний экзамен у него был по ядерной физике. Сессию закрыл без проблем. Поэтому он сейчас в отличном настроении и понемногу настраивает себя на следующий сезон.

Возможно, в августе, после румынского сбора, будет небольшой отпуск — до недели. Традиционно все скелетонисты отдыхают в марте, сразу после сезона. Но пока Влад учится в университете, он не может позволить себе отдых весной, ведь сразу после сезона вынужден возвращаться в альма-матер и догонять своих сокурсников.

Владислав Гераскевич, блиц в студии "Сегодня":


Блиц. Владислав Гераскевич

БИАТЛОН. "ТРЕНИРОВАЛАСЬ В БУКОВЕЛЕ С МУЖЧИНАМИ"
Анастасия Меркушина, биатлонистка, призер ЧМ 2017 и 2019 в эстафете:

— Отдых закончился давно. У меня есть так называемые "пасхальные каникулы" продолжительностью в две недели, когда я не работаю вообще, раз в три дня разве что выхожу на пробежку. После этого начинается подготовка к следующему сезону. Сначала это просто стрельба, роликовые коньки и кроссы. Такие тренировки длятся до лета, а потом начинается более серьезная работа. Например, только что закончился первый сбор. Он проходил в Буковеле, Тисовце и Чернигове. В Буковеле я тренировалась с мужской командой, но, конечно, по своей программе. Приходится вот так путешествовать, потому что в каждом из этих мест есть лишь часть необходимой для тренировок инфраструктуры. Теперь готовлюсь к следующему сбору в Эстонии. Он предусматривает уже работу на результат, то есть нагрузки значительно возрастут. С целью экономии средств министерства собирается вся женская команда, но тренировки у каждого будут разные, потому что, как вы знаете, в нашей сборной есть несколько тренеров, которые индивидуально занимаются с разными спортсменками. Но допускаю, что часть сбора мы проведем вместе, если позволят графики тренировок.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. САША В ЕВРОПУ, МАКСИМ НА ДАЧУ
Максим Никитин, фигурист (танцы на льду):

— Обычно у нас с Сашей (Александра Назарова, партнерша Никитина. — Авт.) в мае или июне проходит небольшой отпуск дней на 20. Потом мы возвращаемся на лед и начинаем подготовку к следующему сезону. В этом году наш отпуск выпал на июнь. Саша отдыхала в Европе, а я изменил своей многолетней привычке отдыхать на море, и провел отпуск на своей даче с семьей и друзьями.

ФРИСТАЙЛ. "ПРЫГАЮ, НО В ВОДУ, И ДЕЛАЮ РЕМОНТ"
Александр Абраменко, олимпийский чемпион-2018 по лыжной акробатике:

— Обычно, в это время года я уже тренировался, готовясь к следующему сезону. Лето – это неотъемлемая часть подготовки, когда можно отшлифовать все свои прыжки, чтобы потом перенести их на снег. Конечно, есть свои нюансы: летом мы прыгаем не на снег, а в бассейн.

INSTAGRAM (@aleksandr.abramenko)

Но в этом году я решил пропустить сезон. После Олимпиады был очень насыщенный год: нужно было готовиться также к чемпионату мира (с ЧМ в Юте Абраменко привез "серебро". — Ред.). Устал не только физически, но и морально. Поэтому взял себе отпуск на год. Конкретно сейчас занимаюсь ремонтом в своей квартире и, конечно же, поддерживаю себя в хорошей физической форме.

Игорь Симоненко, "Сегодня"

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Тег сноуборд, биатлон, фристайл, фигурное катание, зимние виды спорта, Александр Абраменко, Анастасия Меркушина, лыжная акробатика, Владислав Гераскевич

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Сегодня|Спорт

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