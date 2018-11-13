Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время матча за мировую шахматную корону с американцем Фабиано Каруаной, который проходит в Лондоне, пожаловался на низкую температуру в игровом зале.

Как сообщает портал VG, 27-летний шахматист попросил организаторов сделать помещение более теплым. В первых двух партиях Карлсену из-за холода пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.

"Если мы будем тут сидеть и замерзать, это негативно скажется на игре", – заявил действующий чемпион мира.

После трёх туров счет в матче равный – 1,5:1,5. Четвертая из 12 запланированных партий в классические шахматы состоится 13 ноября. Карлсен сыграет белыми фигурами.

По регламенту в случае ничейного счёта после 12 партий будет назначен тай-брейк до выявления победителя, затем блиц и армагеддон.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.