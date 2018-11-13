Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча
Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время матча за мировую шахматную корону с американцем Фабиано Каруаной, который проходит в Лондоне, пожаловался на низкую температуру в игровом зале.
Как сообщает портал VG, 27-летний шахматист попросил организаторов сделать помещение более теплым. В первых двух партиях Карлсену из-за холода пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.
"Если мы будем тут сидеть и замерзать, это негативно скажется на игре", – заявил действующий чемпион мира.
После трёх туров счет в матче равный – 1,5:1,5. Четвертая из 12 запланированных партий в классические шахматы состоится 13 ноября. Карлсен сыграет белыми фигурами.
По регламенту в случае ничейного счёта после 12 партий будет назначен тай-брейк до выявления победителя, затем блиц и армагеддон.
Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
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