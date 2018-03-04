Марсель Хиршер в седьмой раз выиграл "Хрустальный глобус"

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер в седьмой раз подряд стал обладателем большого "Хрустального глобуса", который вручается за победу в общем зачете Кубка мира.

Австриец в воскресенье выиграл слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Гора (Словения), по итогам двух попыток показав результат 1 минута 49,22 секунды. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (1.50,44), бронза у швейцарца Рамона Ценхойзерна (1.50,83).

Хиршер набрал 1494 очка в общем зачете Кубка мира, тогда как в активе его ближайшего преследователя Кристофферсена 1205 очков, и он не сможет догнать австрийца, поскольку не выступает в скоростных дисциплинах и до конца сезона сможет заработать максимум 200 очков. Также Хиршер выиграл малый Хрустальный глобус в слаломе и гигантском слаломе.

Австрийский горнолыжник, которому 2 марта исполнилось 29 лет, на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал две золотые медали.

Сначала Хиршер стал первым в суперкомбинации. После скоростного спуска он занимал только 12-е место, а в слаломе показал лучший результат среди всех участников (45.96), что позволило ему занять первое место по общему показателю.

А спустя несколько дней Марсель стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе.