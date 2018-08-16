Матч в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска

Матч регулярного сезона Главной Лиги Бейсбола (MLB) между командами "Майами Марлинс" и "Атланта Брэйвз" едва не начался с массовой драки. Причиной инцидента стало попадание питчера "Майами" Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.

Jose Urena was ejected for this cheap shot pitch at Ronald Acuna Jr.pic.twitter.com/e11HCvMkcH — Sporting News (@sportingnews) August 15, 2018

Первый же питч Уреньи в игре привел к тому, что бейсболисты "Атланты" массово выбежали на поле. Игроки "Майами" сразу же вступились за нарушителя, и массовый выход игроков на поле чуть не закончился побоищем. Быстрое вмешательство судей и менеджеров команд спасло ситуацию, и драки удалось избежать.

В бейсболе попадание мячом в игрока во время питча карается потерей одной базы. Нередко бейсболисты выясняют отношения кулаками после умышленного броска в отбивающего игрока. Виновник инцидента в матче между "Марлинс" и "Брэйвз" Хосе Уреньа был удален до конца матча.

Напомним, что в начале года в чемпионате Украины произошла грандиозная драка хоккеистов "Донбасса" и "Белого Барса".