Матч в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска

Сегодня, 20:45

Бейсбольный поединок "Майами" – "Атланта" чуть не начался с массовой драки

Питчер броском попал в соперника. Фото: кадр из трансляции
Питчер броском попал в соперника. Фото: кадр из трансляции

Матч регулярного сезона Главной Лиги Бейсбола (MLB) между командами "Майами Марлинс" и "Атланта Брэйвз" едва не начался с массовой драки. Причиной инцидента стало попадание питчера "Майами" Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.

Первый же питч Уреньи в игре привел к тому, что бейсболисты "Атланты" массово выбежали на поле. Игроки "Майами" сразу же вступились за нарушителя, и массовый выход игроков на поле чуть не закончился побоищем. Быстрое вмешательство судей и менеджеров команд спасло ситуацию, и драки удалось избежать.

В бейсболе попадание мячом в игрока во время питча карается потерей одной базы. Нередко бейсболисты выясняют отношения кулаками после умышленного броска в отбивающего игрока. Виновник инцидента в матче между "Марлинс" и "Брэйвз" Хосе Уреньа был удален до конца матча.

Напомним, что в начале года в чемпионате Украины произошла грандиозная драка хоккеистов "Донбасса" и "Белого Барса".

бейсбол, MLB

Вы сейчас просматриваете новость "Матч в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Во время бейсбольного поединка на плечо игрока пытался сесть орел

7 Апреля, 13:23

Птица не напугала игрока "Маринерс" Джеймса Пэкстона

Другие

"Доджерс" зачитали победу. Фото Twitter

Бейсбольный матч в США залило нечистотами

28 Марта, 18:14

Поединок пришлось отменить из-за прорыва канализации
Загрузка...
Загрузка...