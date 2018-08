Матч в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска

Матч регулярного сезона Главной Лиги Бейсбола (MLB) между командами "Майами Марлинс" и "Атланта Брэйвз" едва не начался с массовой драки. Причиной инцидента стало попадание питчера "Майами" Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.

Jose Urena was ejected for this cheap shot pitch at Ronald Acuna Jr.pic.twitter.com/e11HCvMkcH