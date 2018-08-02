Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в колледже

Магнус Карлсен будет защищать звание в поединке против Фабиано Каруаны

Организатор матча за звание чемпиона мира по шахматам компания World Chess объявила, что Магнус Карлсен сыграет с Фабиано Каруаной в здании лондонского колледжа Холборна. Сейчас здание используют не для учебы, а для проведения разных мероприятий и киносъемок.

"Здесь витает дух истории, искусства, и в то же время здесь гламурно", – пояснил глава World Chess Илья Мерензон. По его словам, со зданием еще придется поработать, но в итоге "будет потрясающе".

Организаторы рассчитывают, что 10 тысяч квадратных метров ежедневно вместят около 400 зрителей. Билеты поступят в продажу уже на этой неделе, их цена – от 45 до 100 фунтов.

Между зрителями и шахматистами планируют соорудить стеклянную звуконепроницаемую перегородку, чтобы они не мешали друг другу в одном зале.

Матч за шахматную корону пройдет с 9 по 28 ноября 2018 года.

Напомним, что в марте в Берлине прошел турнир претендентов среди мужчин. Его победителем стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.



