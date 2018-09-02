На чемпионате мира по стрельбе украинцы завоевали "бронзу"

В южнокорейском городе Чханвон стартовал чемпионат мира по стрельбе. Копилка украинской сборной уже пополнилась бронзовой наградой. В соревнованиях смешанных командных дисциплин третье место заняли Елена Костевич и Олег Омельчук. Они поднялись на подиум в стрельбе из пистолета с дистанции 10 метров. "Серебро" у китайцев, "золото" у россиян.

Напомним, что осенью прошлого года олимпийская чемпионка Елена Костевич стала мамой. Спортсменка родила дочь, которую назвали Софией.

Костевич вышла замуж в мае прошлого года. Избранником девушки стал ее давний поклонник проживающий в Австрии. При этом сообщалось, что 32-летняя спортсменка не собиралась менять гражданство и продолжит выступление за сборную Украины.

В интервью "Сегодня" Елена Костевич призналась, что мечтает о титуле спортсменки года и хочет сняться в сериале в детективной роли. А также рассказала, зачем отдыхает от спортивного костюма и чем не может насладиться в Киеве.