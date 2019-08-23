Не упал с лодки – уже прогресс: самый сексуальный спортсмен рассмешил соцсети потугами в гребле

Спортсмен из королевства Тонга Пита Тауфатофуа снова стал героем соцсетей после своего выступления на чемпионате мира по гребле в Венгрии. Тауфатофуа участвовал в соревнованиях на каноэ. Правда, дебют в новом виде спорта получился не очень успешным. Сначала Пита не сумел выставить каноэ на стартовой линии, а затем пропустил старт.
"Когда вы сталкиваетесь с неправильным путем, и они начинают гонку без вас... Но вы все равно получаете PB (personal best – личный рекорд – прим.)", – подписал видео спортсмен.
Подписчики спортсмена поддержали его начинания, но не упустили момент оставить язвительные комментарии:
- Ты не упал с лодки, так что это прогресс. Не останавливайся
- Просто нужно научиться грести в обратном направлении, и тебя не остановить
- Я не знаю, смеяться или плакать
Тауфатофуа надеется пробиться в этой дисциплине на Олимпийские игры 2020 года. Сделать это на ЧМ в Венгрии ему не удалось, но еще остается еще континентальный отборочный турнир Океании в феврале 2020 года.
"Это спорт, который близок моему сердцу, поскольку это то, чем занимались мои предки в течение тысячелетий, когда они колонизировали Полинезийские острова", – признавался как-то Пита, отвечая на вопрос, почему выбрали именно греблю на каноэ.
Тауфатофуа привлек внимание всего мира, когда нес флаг Тонги на церемонии открытия Игр-2016 в Рио с обнаженным и намазанным маслом торсом. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен выступал в соревнованиях по тхэквондо и вылетел в первом раунде. На церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане Тауфатофуа повторил шоу 2016 года и в минусовую погоду прошелся с флагом полуголым и в традиционной юбке.
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