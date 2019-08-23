Не упал с лодки – уже прогресс: самый сексуальный спортсмен рассмешил соцсети потугами в гребле

Пита Тауфатофуа из Тонги пытается пробиться на Олимпиаду-2020 в гребле на каноэ

Пита Тауфатофуа участвует в ЧМ по гребле Видео: Instagram

Спортсмен из королевства Тонга Пита Тауфатофуа снова стал героем соцсетей после своего выступления на чемпионате мира по гребле в Венгрии. Тауфатофуа участвовал в соревнованиях на каноэ. Правда, дебют в новом виде спорта получился не очень успешным. Сначала Пита не сумел выставить каноэ на стартовой линии, а затем пропустил старт.

"Когда вы сталкиваетесь с неправильным путем, и они начинают гонку без вас... Но вы все равно получаете PB (personal best – личный рекорд – прим.)", – подписал видео спортсмен.

Подписчики спортсмена поддержали его начинания, но не упустили момент оставить язвительные комментарии:

Ты не упал с лодки, так что это прогресс. Не останавливайся

Просто нужно научиться грести в обратном направлении, и тебя не остановить

Я не знаю, смеяться или плакать

Тауфатофуа надеется пробиться в этой дисциплине на Олимпийские игры 2020 года. Сделать это на ЧМ в Венгрии ему не удалось, но еще остается еще континентальный отборочный турнир Океании в феврале 2020 года.

"Это спорт, который близок моему сердцу, поскольку это то, чем занимались мои предки в течение тысячелетий, когда они колонизировали Полинезийские острова", – признавался как-то Пита, отвечая на вопрос, почему выбрали именно греблю на каноэ.

Тауфатофуа привлек внимание всего мира, когда нес флаг Тонги на церемонии открытия Игр-2016 в Рио с обнаженным и намазанным маслом торсом. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен выступал в соревнованиях по тхэквондо и вылетел в первом раунде. На церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане Тауфатофуа повторил шоу 2016 года и в минусовую погоду прошелся с флагом полуголым и в традиционной юбке.

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