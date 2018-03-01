Нейтральный атлет взял "золото" в прыжках в высоту на чемпионате мира

Данил Лысенко победил на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении с результатом 2,36 метра

Прыгун в высоту Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, завоевал "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в четверг в британском городе Бирмингем.

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Лысенко в лучшей попытке взял высоту 2,36 метра, второе место занял представитель Катара Мутаз Эсса Баршим (2,33). Представитель Германии Матеуш Пшибылко (2,29) выиграл "бронзу".

Украинцев в этой дисциплине на чемпионате мира в Бирмингеме не было.

"Чистые" спортсмены из России выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики за массовое употребление допинга атлетами из этой страны. Ранее по этой же причине на Олимпиаде-2018 "чистые" россияне выступали в качестве "олимпийских атлетов из России" под олимпийским флагом.

Напомним, олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Олимпиады-2018 в дабл-миксте в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также в Пхенчхане на употреблении допинга попалась бобслеистка из России.