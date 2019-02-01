Новый скандал с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов

Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013

Фото: AFP

Новый скандал с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4b4/208/5c54b4208048d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4b4/208/5c54b4208048d.jpg 2019-02-01T23:04:00+02:00 Другие Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решения по делам 12 российских легкоатлетов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил. Дела были начаты по итогам расследования, начатого докладом Ричарда Макларена, действовавшего от имени Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), о допинге в российском спорте.

Изучив доклад, антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) обвинил ряд российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве.

В CAS каждое дело было рассмотрено отдельно. Все 12 спортсменов были признаны виновными и подвергнуты санкциям. Это легкоатлеты Татьяна Фирова, Светлана Школина, Иван Ухов, Люкман Адамс, Анна Булгакова, Гульфия Агафонова, Татьяна Лысенко, Иван Юшков, Мария Беспалова, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова.

Школина, Ухов, Галицкая и Кондакова дисквалифицированы на четыре года с 1 февраля 2019 года, Люкман – на четыре года с 31 января 2019 года. Агафонова и Лысенко – на 8 лет, так как нарушения повторные.

Ухов стал олимпийским чемпионом 2012 года, Школина – бронзовым призером Игр в Лондоне. Они вынуждены будут вернуть награды. Два "золота" ЧМ-2013 отдадут Школина и Белобородова.

Решения могут быть обжалованы в Апелляционном арбитражном отделе CAS в течение 21 дня.

Напомним, что Ухов стал знаменитым на весь мир еще в 2008 году, когда пьяным вышел в сектор.

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