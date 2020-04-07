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"Ходячий мертвец" Кличко и весна "полным ходом" от Беринчика: обзор соцсетей украинских спортсменов

7 апреля, 13:26

Алексей Андрейцев

Что топовые украинские спортсмены размещают в социальных сетях на карантине

Украинские спортсмены, как и все граждане нашей страны, до 24 апреля сидят на карантине. Мы подсмотрели, чем топовые атлеты делятся в Instagram со своими болельщиками.

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, ставший 21-м украинским спортсменом, сумевшим набрать более 100 тысяч подписчиков в Instagram, разместил коллаж в футболке сборной Украины и написал, что скучает по футболу. Как и все мы.

Евгений Коноплянка, звезда "Шахтера" и сборной Украины, принял вызов от Руслана Ротаня и выполнил челлендж Криштиану Роналду.

INSTAGRAM

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил своего сына Райдера. 6 апреля младшему из четырех сыновей наставника "сине-желтых" исполнилось 6 лет. "Поздравляем с Днем Рождения нашу суперзвезду Райдера, мы любим тебя, дружище", – написал Шевченко.

Владимир Кличко вспомнил поражение от Лаймона Брюстера 16 лет назад. "Когда я упал в поединке против будущего чемпиона Брюстера, для меня все изменилось. Меня называли ходячим мертвецом, сломленным человеком и так далее. Несмотря на всю критику, я сумел разжечь пламя, благодаря которому стал долговременным чемпионом в супертяжелом весе в истории", – написал Кличко.

Александр Усик, который сегодня провел разминку для детей по ТВ, показал, что и на карантине продолжает боксерские тренировки. Он поработал с маленькой грушей. "Отдавайтесь полностью своему делу", – призывает экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжи.

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Вчера от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 82-летняя Долорс Сала Каррио – мать знаменитого тренера Хосепа Гвардиолы. Александр Зинченко, выступающий в клубе Гвардиолы "Манчестер Сити", разместил в Instagram пост поддержки для своего наставника. "Молитвы с вами и вашей семьей, Мистер".

Известный украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий придумал простой тест для новичков, чтобы определить их потенциал в тяжелой атлетике. Спортсмен предлагает выполнять нехитрое упражнение и проверить себя:

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А так с челленджем от Криштиану Роналду справился украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат бывшему клубу португальца "Реалу". Сейчас Лунин играет в аренде в "Овьедо"

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Борец и депутат Жан Беленюк показал, как качает мышцы шеи. "Пробовали таким образом закачивать шею? Я делал с весом 16 кг".

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А у боксера Дениса Беринчика – "весна полным ходом".

Смотрите, как украинские спортсмены участвуют в челлендже #тренуйсявдома и показывают, как поддерживают форму в условиях карантина:

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соцсети Андрей Шевченко Владимир Кличко Евгений Коноплянка Алексей Торохтий Жан Беленюк Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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