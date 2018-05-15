Олимпийская чемпионка Алена Савченко стала тренером

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в составе сборной Германии украинка Алена Савченко, взявшая паузу в карьере, в следующем сезоне будет тренировать американский дуэт Алекса Шимека/Крис Книрим.

"Я рада возможности поработать с такой интеллигентной и трудолюбивой парой и поделиться с ними своей любовью и страстью к фигурному катанию. Буду стараться помочь Алексе и Крису добиться высоких результатов", – заявила Савченко.

В Солт-Лейк-Сити-2002 Алена, выступая за Украину, вместе со Станиславом Морозовым заняла 15-е место. Потом Савченко переехала в Германию, где они с Робином Шолковы выигрывали бронзовые награды на Олимпиадах 2010 и 2014 годов. После Сочи-2014 их пара распалась. Шолковы завершил карьеру, а Савченко решила продолжать идти к своей мечте. Она нашла себе нового партнера – француза Бруно Массо. И сходу их пара стала олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018, победив с мировым рекордом.

После победы в Пхенчхане Алена призналась в интервью "СегодняСпорт": "В этой медали и часть Украины".