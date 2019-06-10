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Олимпийская чемпионка Анастасия Коженкова: "Когда Днепр цветет, ты словно месишь тесто"

10 июня, 15:48

На чемпионате Европы в Швейцарии Анастасия завоевала "бронзу" в парной четверке

Рулевая в лодке и баскетболистка в душе. Болеет за "Днепр" и "Лейкерс" и сама скучает по мячу
Рулевая в лодке и баскетболистка в душе. Болеет за "Днепр" и "Лейкерс" и сама скучает по мячу.

Олимпийская чемпионка-2012 по академической гребле Анастасия Коженкова рассказала о нашей единственной медали прошедшего чемпионата Европы, регулярном треше на воде, математике весел, о волнах и щуках, роли у руля, а также о сыне, который мечтает стать ее тренером.

— Анастасия, как прошел чемпионат Европы в швейцарском Люцерне? Довольны ли "бронзой" в парной четверке?
— Чемпионат прошел успешно. Команда собралась практически за десять дней. Я, Даша и Женя (Верхогляд и Довгодько. — Авт.), которые за мной сидят, вместе выступаем с 2016 года. Но в таком составе с Яной (Дементьевой. — Авт.) была чуть-чуть другая рассадка экипажа, и мы не знали, на что раcсчитывать. В первой гонке мы запереживали, а на следующий день, когда стали вторыми, почувствовали уверенность. Финальную гонку шли без тактики — стали, закрыли глаза и шли до последнего. Приятно, что мы обошли девочек из Польши. Они в Болгарии выиграли чемпионат мира в прошлом году, а мы тогда не попали в финал. И сейчас смогли с ними побороться — это значит, что мы на правильном пути. Еще есть два месяца до чемпионата мира (25 августа. — Авт.). Надеюсь, тренеры что-то исправят, и мы сможем быть не третьими, а бороться за высшую награду.

— Планируете оставаться таким составом до конца сезона?
— Возможно, да. 21 июня пройдет личный чемпионат Украины здесь, в Днепре — это отборочные соревнования на мир. На данный момент все довольны, претензий к нам нет. Может, будет меняться рассадка по номерам. А в целом экипаж, думаю, останется этот.

— Почему так получилось, что в последний момент собрались?
— Есть сложности в подготовке. Она всегда идет через мелкие классы — одиночка, двойка. И Европа в этом году была ранняя, в прошлом — в августе. Обычно у нас есть этапы Кубка мира, на которых можем посмотреть, как мы на фоне остальных выглядим. Прошел Кубок Украины имени Швеца, после него — чуть больше десяти дней, и сразу нужно ехать на Европу. Тем более в Украине погода не позволяла выйти раньше на воду. Мы были в Италии на сборах, гонялись в Пьедилуко. И там тоже мелкие классы и нет четверок парных. Поэтому и оттягивался сбор экипажа.

— Десять лет назад вы впервые выиграли мир. Как с тех пор изменилось отношение к гребле?
— У меня такое впечатление, что все как было десять лет назад, так и осталось (смеется). Как и тогда, в команде пытаемся друг с другом разговаривать, советоваться. Опыт позволяет более спокойно ко всему относиться. Но все равно, сколько бы лет ни прошло, на соревнованиях что-то происходит. Волна, дождь — всегда есть дополнительные преграды. И ты не можешь просто сказать: "Та! Это уже было, я здесь все знаю". Каждый раз какой-то треш, от которого не знаешь, чего ожидать, чего бояться.

— Вы завоевали медаль с Яной Дементьевой, с которой 7 лет назад выиграли Олимпиаду. Совместный опыт помогает рабочему процессу?
— Наоборот, даже утрудняет. Яна пять лет отдыхала, восстанавливалась после рождения ребенка. Я тоже уходила после Лондона и вернулась в 2014 году. Работа меняется, подготовка меняется. Немножко у нас с ней поменялось и мировоззрение. Между нами все-таки 7 лет разницы (Анастасии — 33 года, Яне — 40. — Авт.). Раньше мы были одним целым: возьмешь одну палку в руки — сломаешь, возьмешь пучок — он не согнется. Мы еще не пришли к общему знаменателю. Она готовилась у своего тренера, а мы со сборной — отдельно у своих. Надеюсь, если мы больше будем находиться вместе и тренироваться, связь наладится, и мы сможем добиться успеха, как в 2012-м.

— Раньше вы занимались баскетболом. Сейчас иногда берете мяч в руки?
— Хочется, конечно, побросать или постучать мячиком, когда приходишь на соревнования (улыбается). Я люблю смотреть матчи на "Днепр-Арене", болею за наших баскетболистов. Смотрю американскую лигу. Но у нас в Днепре есть где побросать мяч только на Правом берегу. На Левом с этим проблематично: везде футбольные поля.

— Насколько я знаю, вы болеете за "Лейкерс"?
— Да. Наверное, это мне муж Алексей Анатольевич (Кириченко, также и тренер Анастасии. — Авт.) привил к ним любовь. Сколько бы в этой команде ни менялся состав, они для меня лидеры. Они переживали и взлеты, и падения. Было такое, что были в самом конце таблицы, а потом собирались и давали такие игры, что дух захватывало! Живая команда (улыбается). Тем более к ним перешел Леброн Джеймс, человек-легенда.

— Есть ли у вас любимые места или водоемы для гребли?
— Когда-то мы были на озере Блед (Словения. — Авт.). Классно, когда вокруг живая вода, все прозрачное — как в Швейцарии, где мы сейчас были. Вода легкая, гребешь с удовольствием и не чувствуешь какого-то отяжеления. Мне очень нравится в моем городе только до того периода, как начинает цвести Днепр. Тогда запах такой, что дышать не можешь, горло скребет. Все зеленое, вода вязкая, как тесто. И ты его постоянно месишь и месишь, и от этого устаешь.

— Что у сборной с квотами на Токио-2020?
— Лицензии будут разыгрываться на чемпионате мира в Оттенсхайме, в Австрии — на 8 парных четверок. Еще у нас появилась молодая команда в безрульной четверке. Они были на мире, достойно выступали. Надеюсь, в этом году дадут бой, как и мужчины в парных четверках, и возьмут лицензии. Если нет, будет добор за два месяца до Олимпийских игр, тоже в Люцерне.

— Пока вы с мужем готовитесь к Олимпиаде, ваш сын Елисей, наверное, уже готовится к школе?
— Да, он почти готов. Уже взрослый, скоро будет шесть лет. Тяжело все успеть. Хотела бы присутствовать 1 сентября, когда он пойдет на первый звоночек. Но мы в это время будем на чемпионате мира, и я переживаю. Понимаю, что в этом году не получится. Только если перенесут, поскольку это выходной.

— К чему у него талант?
— Побаловаться, наверное (смеется). Он у меня любит футбол. У него получается, он старается. Ему нравится дзюдо. Но пока у нас нет возможности его возить куда-то между тренировками. Тренеры приглашали его ходить на нашу базу, но мы никак не определимся с расписанием. Футбол и дзюдо получаются в одно и то же время. Плюс подготовка к школе, английский. Ребенок загружен. Сейчас каникулы начнутся: он ждет, что мы уже никуда ходить не будем. Говорю: "Ты будешь отдыхать, а мы с папой в сентябре только сможем". Ему нравится надевать мамины медали, гулять с ними и говорить: "Это все мое!". Складывает их, коллекционирует. "Я — коллекционер маминых медалей! Ты же не забудь, что я буду твоим тренером", — рассмеялась Анастасия, пародируя сына.

— В скелетоне важны математика и физика. В гребле то же самое?
— Нужно настраивать лодку: это выставление градусов весел, их длины, измерение высоты рычагов. У нас есть подножки, в которые мы обуваемся на воде, — их тоже нужно выставить. Я настраиваю руль, натягиваю тросы, подтягиваю болты. До миллиметра выставляем кронштейн, куда крепятся весла. В каждом экипаже есть своя настройка. Мало того, под каждую погоду — тоже. Если встречный ветер — более короткие рычаги, если попутный — длинные. Когда выходишь и чувствуешь, что у тебя на каких-то полградуса что-то не так, ты уже едешь боком, и тренировка пошла насмарку. Все должно быть четко как швейцарские часы.

— Каково быть рулевой?
— Мне комфортно. Уже привыкла. Я и в 2012-м на Олимпиаде тоже рулила. Иногда, правда, не получается. Всегда так: сильно стараешься и устаешь. За загребной смотришь, хочется ей помочь, и забываешь про этот руль. Что делает рулевой? Смотрит на крайние дорожки, буйки и выравнивает лодку. Чем меньше ей управляешь, тем лучше она едет (улыбается). В Люцерне озеро было маленькое, а после нас еще были восьмерки. Они разминались, и от них шла большая волна. Мы едем, я чувствую эту волну, лодку бросает в сторону, в голове паника. Ее нужно вернуть обратно так, чтобы девочкам было комфортно. Если вернуть резко — падают борты и можно "поймать щуку". Это когда весло попадает в воду в неправильном положении и может сломаться. Тогда полностью останавливается экипаж. Но мы лодку поставили на место и финишировали.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде, зимой 2018 года, сборная Украины завоевала одну медаль. Александр Абраменко выиграл соревнования лыжной акробатике.

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Тег Гребля, олимпийская чемпионка, Анастасия Коженкова

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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