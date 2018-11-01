От Бабушки до "Феди": спортсмены "преклонных лет", перед которыми все еще преклоняются трибуны

ПРЫЖОК БАБУШКИ

Наверное, глупо было думать, что рекордная в истории спортивной гимнастики седьмая Олимпиада в Рио-2016 станет последней в карьере узбечки Оксаны Чусовитиной. Прошло два года, а она в свои 43 - в финальной топ-8 чемпионата мира, который сейчас проходит в Дохе! Олимпийская чемпионка-1992 единственная, кто здесь и участвует, и награждает медалями других гимнасток. Ее сыну Алишеру скоро 19, и он старше маминых конкуренток: самой младшей сопернице по предстоящему финалу Е Со Чжон 16 лет. "Мне самой интересно, до какого вот возраста я смогу", - говорит гимнастка, которую называют Бабушка, мечтающая завоевать олимпийскую медаль для Узбекистана (предыдущие были за Объединенную команду экс-СССР и Германию). Так что ждем нового рекорда в Токио-2020.

ХРОМОЙ НОВИЦКИ

40-летний Дирк Новицки готовится к рекордному 21-му сезону с "Даллас Маверикс" - такой длительной карьеры в одном клубе НБА еще не знала. 13-кратный оллстар, MVP-2007 и чемпион-2011 в прошлом сезоне оставался форвардом стартовой пятерки и набирал 12 очков в среднем. Сейчас пока восстанавливается после операции на лодыжке и нахваливает новичка "Далласа" Луку Дончича, родившегося уже после того, как Новицки дебютировал в НБА (1998). "Да успокойтесь, Дирк всегда кряхтит, как 82-летний, но он вернется, он очень хочет этот рекорд", - говорит владелец "Мавс" Марк Кубан. "Спасибо Кубану, что назвал тренировочный зал в честь меня!" - иронизирует Новицки в подписи к фото, где указывает на баннер спонсора Lympo (limp - "хромать").

ГОЛЕВОЙ ПИСАРРО

Есть и видные футболисты, которые в 40 еще "пылят". Джиджи Буффон играет раз в месяц за ПСЖ, наслаждается ролью "лидера раздевалки" (то Мбаппе построит, то Верратти вознесет) и говорит: "Закончу то ли через 6 месяцев, то ли через 10 лет". Тот же 40-летний Дидье Дрогба забил по голу в последних двух матчах за "Финикс Райзинг" во второй лиге США. А вот Клаудио Писарро еще забивает в Бундеслиге: "Не могу сказать, что чувствую себя, как и пять лет назад, но пользу "Вердеру" еще принесу".

СТАРШЕ СУПЕРМЕНА

Среди обладателей чемпионских поясов в боксе лидирует 41-летний канадец Адонис "Супермен" Стивенсон, который 1 декабря будет защищать титул WBC в полутяжелом весе от нашего Александра Гвоздика. Но есть чемп и постарше. В сентябре женским титулом WBA в наилегчайшем весе завладела 43-летняя Наоко Фуджиока, одолев мексиканку Ирму Санчез, на 13 лет младше ее, которая сетовала, что та "двигалась и била слишком быстро". Это шестой пояс в карьере Наоко за девять лет в профи (в Японии женщин допустили в профи только в 2008-м, поэтому дебютировала она в 34!). По рейтингу BoxRec она вторая лучшая в своем дивизионе.

БЕЗОШИБОЧНЫЙ КИМИ

Когда Райкконен выиграл Гран-при США, лидер Формулы-1 Хэмилтон поздравлял его так: "Безошибочное вождение от Кими. Сколько ему – 38, 39?". - "В следующем году - 40. Ты будешь приглашен на вечеринку", - улыбнулся сидевший рядом финн, идущий третьим в общем зачете чемпионата. 39 лет и 4 дня - таких возрастных победителей гонки в Формуле-1 не было четверть века, со времен Мэнселла. Также Райкконен побил рекорд Шумахера.

РОДЖЕР С ШАРИКАМИ

После 35 у швейцарского теннисиста Роджера Федерера словно открылось второе дыхание: он стал тщательнее выбирать турниры для участия, давать телу больше отдыха, особенно после травмы спины. В этом году, уже в 37, он стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории и взял юбилейный 20-й "шлем" на Australian Open - рекорд среди мужчин. А на прошлой неделе в родном Базеле - 99-й трофей в карьере, что навеяло ему ностальгию по песне Goldfinger 99 Red Balloons.