Отстранение Паралимпийского комитета России продлили

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в 2016 году

Международный паралимпийский комитет продлил временное отстранение Паралимпийского комитета России. Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Мадриде.

Президент МПК Эндрю Парсонс направил министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе ВАДА Крэйгу Риди письма, в которых отметил, что за последние шесть месяцев не было достигнуто прогресса в процессе восстановления ПКР.

Как отмечается в заявлении МПК, Паралимпийский комитет России на данный момент выполнил 23 из 26 критериев, предусмотренных "дорожной картой" по восстановлению ПКР.

Членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в 2016 году, из-за чего российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе.

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