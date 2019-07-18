Первый зимний олимпийский чемпион Беларуси продает свое "золото"

Алексей Гришин выставил на аукцион награды Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувера-2010

Гришин с медалью Олимпиады-2010. Фото: Getty Images

Чемпион Ванкувера-2010 в лыжной акробатике Алексей Гришин выставил на продажу олимпийские награды. Гришин, завершивший карьеру в 2014 году, первый в истории Беларуси олимпийский чемпион зимних Игр. В Ванкувере-2010 он завоевал "золото", на его счету также "бронза" Солт-Лейк-Сити-2002.

Обе олимпийские награды выставлены на американском онлайн-аукционе RR Auction. Начальная ставка на "золото" Игр-2010 составила 5 тысяч долларов, сейчас цена возросла до 22 тысяч, платформа оценивает стоимость лота в более чем 50 тысяч. Бронза Олимпиады-2002 изначально стоила 2,5 тысячи, сейчас – 10,8 тысячи, и оценивается в более чем 25 тысяч долларов.

Причины, по которым Гришин продает награды, не сообщаются.

С 2010 по 2014 года медали были частью выставки Музея современной белорусской государственности в Минске. После Сочи-2014 музей вернул их спортсмену.

Ранее мы писали, что чемпион Олимпийских игр 2004 года в Афинах Галь Фридман намерен продать свою золотую медаль. Фридман является единственным олимпийским чемпионом Израиля. Награда была завоевана в соревнованиях по парусному спорту.

Также мы давали мнение украинских спортсменов о продаже олимпийских наград: Олейник против, а Клочкова оценила "золото" в 100 тысяч долларов.

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