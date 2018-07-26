Полицейский повалил на землю четырехкратного победителя "Тур де Франс", приняв его за болельщика

Вчера, 10:39

После этапа Крис Фрум направлялся к командному автобусу

Полицейский останавливает Фрума. Фото Twitter
Полицейский останавливает Фрума. Фото Twitter

Британский гонщик Sky Кристофер Фрум упал на пути к автобусу команды после 17-го этапа "Тур де Франс". Офицер полиции, приняв четырехкратного победителя "Тур де Франс" за болельщика, попросил его остановиться, после чего схватил за руку и потянул на землю.

Жена спортсмена Мишель предположила, что полицейский мог не узнать Фрума, потому что тот был в черном плаще. Она также рассказала, что в результате падения гонщик не пострадал.

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На "Тур де Франс" зрители часто поднимаются в горы на своих велосипедах, чтобы занять места, с которых можно наблюдать за гонкой.

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Ранее мы писали, что четырехкратный чемпион "Тур де Франс" британец Крис Фрум, выступающий за команду Sky, будет допущен к соревнованиям. Крис сдал положительный допинг-тест на "Вуэльте" 2017 года, но Международный союз велосипедистов, проанализировав ситуацию и доводы сторон, решил закрыть дело, признав Фрума невиновным в нарушении антидопинговых правил.
велогонщик, Велоспорт, Тур де Франс, Крис Фрум

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