Полицейский повалил на землю четырехкратного победителя "Тур де Франс", приняв его за болельщика

Британский гонщик Sky Кристофер Фрум упал на пути к автобусу команды после 17-го этапа "Тур де Франс". Офицер полиции, приняв четырехкратного победителя "Тур де Франс" за болельщика, попросил его остановиться, после чего схватил за руку и потянул на землю.

Жена спортсмена Мишель предположила, что полицейский мог не узнать Фрума, потому что тот был в черном плаще. Она также рассказала, что в результате падения гонщик не пострадал.

На "Тур де Франс" зрители часто поднимаются в горы на своих велосипедах, чтобы занять места, с которых можно наблюдать за гонкой.

Ранее мы писали, что четырехкратный чемпион "Тур де Франс" британец Крис Фрум, выступающий за команду Sky, будет допущен к соревнованиям. Крис сдал положительный допинг-тест на "Вуэльте" 2017 года, но Международный союз велосипедистов, проанализировав ситуацию и доводы сторон, решил закрыть дело, признав Фрума невиновным в нарушении антидопинговых правил.