Полтора десятка новых дисциплин претендуют на включение в программу Олимпиады-2022
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине
Международный олимпийский комитет рассмотрит предложения международных федераций по включению новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022 до июльского заседания исполкома.
Международный союз биатлонистов предложил включить в программу Игр супермикст.
В фигурном катании предложено провести соревнования по синхронному катанию.
В шорт-треке может быть добавлена еще одна командная дисциплина.
Федерация санного спорта предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.
Что касается лыжных видов, то FIS предлагает включить состязания в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слалом у сноубордистов.
Пока не ясно, будут ли включены какие-то из перечисленных дисциплин в программу Пекина-2022 или их рассмотрение будет отложено до следующих Олимпиад.
Напомним, что МОК не включил хоккей с мячом в программу Олимпиады-2022.
Китай уже начал строительство олимпийской деревни на 200 тысяч квадратных метров. Отметим, что к зимней Олимпиаде 2022 года в Китае будет возведено три олимпийские деревни.
Вы сейчас просматриваете новость "Полтора десятка новых дисциплин претендуют на включение в программу Олимпиады-2022". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"