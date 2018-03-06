Полтора десятка новых дисциплин претендуют на включение в программу Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет рассмотрит предложения международных федераций по включению новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022 до июльского заседания исполкома.

Международный союз биатлонистов предложил включить в программу Игр супермикст.

В фигурном катании предложено провести соревнования по синхронному катанию.

В шорт-треке может быть добавлена еще одна командная дисциплина.

Федерация санного спорта предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

Что касается лыжных видов, то FIS предлагает включить состязания в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слалом у сноубордистов.

Пока не ясно, будут ли включены какие-то из перечисленных дисциплин в программу Пекина-2022 или их рассмотрение будет отложено до следующих Олимпиад.

Напомним, что МОК не включил хоккей с мячом в программу Олимпиады-2022.

Китай уже начал строительство олимпийской деревни на 200 тысяч квадратных метров. Отметим, что к зимней Олимпиаде 2022 года в Китае будет возведено три олимпийские деревни.