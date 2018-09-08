Президента МОК призывают уйти в отставку из-за связи с Россией

Сегодня, 23:19

Томас Бах ничего не делает, чтобы вернуть веру в олимпийское движение

Томас Бах. Фото AFP
Томас Бах. Фото AFP

Режиссер фильма "Икар" о допинге в России американец Брайан Фогель призвал президента МОК Томаса Баха уйти в отставку. "Икар", снятый в сотрудничестве с Григорием Родченковым, получил премию Оскар за лучший документальный фильм. Именно Фогель помог Родченкову сбежать из России. Фогель выразил недоумение тем фактом, что МОК ничего не сделал для наказания России за допинг-скандал.

"На вопрос: "Как мы можем восстановить доверие к олимпийскому движению?" ответ очень и очень простой – Томас Бах должен уйти в отставку. Главой МОК должен стать человек, который никак не связан с политикой. Организации нужна свежая кровь.

Что касается России, то я ожидал, что она будет все отрицать. Я ожидал, что она не будет брать на себя ответственность. Точно так же, как она отказывается брать ответственность за вмешательство в выборы президента США, за выход Великобритании из Европейского союза (Brexit), за отравление Скрипалей.

От такой большой организации как МОК ожидаешь большей ответственности в таком громком допинговом деле. Но МОК продолжает разочаровывать, пытаясь сделать все, чтобы замять скандал. МОК не хочет ничего делать для того, чтобы вернуть спортсменам веру в олимпийское движение", – рассказал Фогель.

На основании доклада Ричарда Макларена и показаний Родченкова МОК пожизненно дисквалифицировал 39 российских спортсменов, в том числе – ряд чемпионов и медалистов Сочи-2014. Позже CAS полностью оправдал 28 из них.

Перед Пхенчханом-2018 МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), поэтому российские спортсмены выступали на Играх под нейтральным флагом. Кроме того, МОК не допустил многих российских лидеров к участию на Олимпиаде.
допинг, МОК , Томас Бах

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