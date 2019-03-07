Проверка качества: как Decathlon делает продукцию для Украины и мира

Мы побывали в лаборатории французской компании и протестировали продукцию, которая вскоре появится на украинском рынке

В лаборатории "Декатлона". Фото: Любомир Луканюк

Проверка качества: как Decathlon делает продукцию для Украины и мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e63/8e4/5c7e638e45f02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e63/8e4/5c7e638e45f02.jpg 2019-03-07T08:27:00+02:00 Другие Мы побывали в лаборатории французской компании и протестировали продукцию, которая вскоре появится на украинском рынке

Считанные дни остаются до открытия в Украине нового спортивного магазина – 23 марта на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Французская компания Decathlon, широко известная всему миру, будет теперь одевать, обувать и обеспечивать спортивным инвентарем и украинцев. Анонсируя свое открытие руководство бренда обещало десятилетнюю гарантию на рюкзаки и пожизненную на велосипедные рамы. Не верится? Нам тоже. Поэтому отправляемся во французский Лилль, дабы своими руками протестировать продукцию и убедиться в ее качестве.

В Лилль из Киева удобно добираться через Брюссель. На границе традиционный вопрос: "Цель визита?" – "Поездка в лабораторию Decathlon". – "Окей". Сразу видно бельгийский пограничник знаком с этой маркой. И не удивительно, ведь в очереди на контроль то тут, то там замечаешь удобные рюкзачки Quechua от бренда.

Стоит ли говорить, что уже в самой Франции продукция компании встречается сплошь и рядом, обувь, куртки, рюкзаки, самокаты, велосипеды… Не мудрено – это и есть родина Decathlon.

Как гласит энциклопедия, дело было так. 7 июля 1976 Мишель Леклерк, двоюродный брат основателя "Ашана" Жерара Мюлье, открывает первый супермаркет спортивных товаров на стоянке торгового центра недалеко от Лилля. Концепция состояла в том, чтобы представить под одной крышей и по лучшей цене продуцию для спортсменов любого уровня – от новичка до профессионала. С тех пор концепция не изменилась. Теперь в компании работает более 90 тысяч человек, а магазинов по всему миру около 1200.

Заглядываем в огромнейший стор в пригороде Лилля, городке Вильнев-д’Аск. На площади около 8 тысяч квадратных метров широченный ассортимент товара. Тут могут затариться как любители крутить обруч, так и фанаты сноуборда или катания на лошадях. Отличительная черта Decathlon: перед тем, как купить товар, его можно протестировать прямо в магазине.

Простой пример. Собрались вы в поход, а подходящей обуви нет. Заскочили в магазин, присмотрели пару кроссовок. Надели и тут же прошлись по специальной дорожке, которая имитирует и травяное покрытие, и каменистое.

Любите снорклинг, в маске разглядывать коралловые рифы? Не вопрос. Берете маску, надеваете на себя и "окунаетесь". Лицо ваше под водой, и сразу понятно насколько комфортно дышать во время ныряния.

Ну а о тестах ракеток и мячиков для пинг-понга и говорить нечего, играйте себе спокойно в зале, также, как и в офисный бильярд, настольный футбол, дартс…

Подобное будет и в Украине. И это подкупает.

"Знаете, я, когда приехала во Францию, то зашла в Decathlon купить себе спортивную одежду и была потрясена – ценой и качеством. А еще тем, что абсолютно все можно купить под одной крышей. И тогда подумала, вот такой бы магазин открылся в Украине", – рассказывает Дана Клименко.

Дана приехала в Лилль по обмену студентами. Искала подработку и случайно узнала, что ее преподаватель работает в любимом магазине. Он много рассказывал о Decathlon и, воодушевившись, Дана отправила резюме. Теперь она курирует из Франции открытие магазина в Киеве. "Я слежу, чтобы вовремя шли поставки товара в Украину. За ценовой политикой. Чтобы все бирки и инструкции были переведены на украинский язык и соответствовали законодательству, – говорит Дана. – Проанализировав рынок решили, что сначала будем делать ставку на одежду и обувь для бега – кроссовки, легинсы, шорты, футболки, курточки. Ведь в Украине сейчас в моде здоровый образ жизни".

МИСТЕР НЬЮТОН И УТКА

За огромным ассортиментом товара скрывается дверь "Только для персонала". Казалось бы, далее – обычный склад или администрация. Это лаборатория.

На входе нас встречает любезная Эдита Молмы, директор по коммуникациям, и предлагает экскурсию. Гарантия на 10 лет для рюкзачков не с потолка взята. Сразу два инженера корпят возле огромного агрегата, который тестирует один рюкзак, набив его мячикам для гольфа на 5 кг. Специалисты запускают установку на 10 тысяч подъемов вверх и резких спусков. Получается, будто его нещадно эксплуатируют. Простая арифметика показывает, что даже если вы будете рюкзак каждый день таскать, прослужит он десяток лет без проблем.

Идем дальше. Бег на улице подразумевает, что у природы нет плохой погоды. Дождь? Надеваем курточку. Обещают непромокайку? Тестируем. Куртка одевается на крутящийся манекен, который обильно поливают искусственным дождем. Наша курточка рассчитана на занятия спортом при умеренных осадках. А значит на манекене она будет крутиться один час и на нее выльется 60 литров воды. А если выберете для тропиков куртку, то за час она должна не промокнуть после 450 литров воды. Кстати, на куртке обязательно будет написано для какой погоды ее сделали.

Также под температурный режим и вид занятий можно подобрать перчатки. Их тоже тестируют. В специальной камере. За это в лаборатории отвечает Флоран Агапи. "Когда вы занимаетесь спортом, то вся кровь отходит от рук и вам нужны перчатки, чтобы защитить от холода, – говорит Флоран. – Вы можете бегать, ехать на велосипеде, ходить на лыжах. И для каждой активности отдельные тесты. Мы выставляем ветер, разные режимы температуры и на компьютере отслеживаем насколько защищена рука, насколько ей тепло и комфортно".

Мистер Ньютон в лаборатории отвечает за зимние куртки. Так по-домашнему прозвали манекен сотрудники. Он, и правда, максимально адаптирован к человеку. Даже температура "тела" мистера человеческая – 36,6 градусов. Ньютон все время в движении и даже потеет, если слишком жарко. Флоран одевает на него курточку и заставляет интенсивно ходить, при этом меняет температурные режимы, силу и направление ветра, влажность. Цель – сделать куртку максимально удобную и теплую. И если в ней Ньютону будет слишком жарко, то компьютер тут же покажет проблему. Но и мерзнуть ему нельзя. Так что задача Флоран отследить, чтобы Ньютону было комфортно. Тогда можно и курточку в продажу запускать.

Подобным образом испытывают и разную обувь. Робот ходит в ней часами, прогоняют сквозь температуру от минус 40 до плюс 40 градусов. Да и влажность до 80%.

Кстати, разработка обуви довольно интересная штука. Ведь у народов каждого континента свои анатомические особенности. Поэтому, прежде чем приступать к выпуску новой коллекции, сканируются тысячи ног того региона, куда будет отправлена обувь на продажу. Причем, отдельно сканируют мужчин, отдельно женщин, и отдельно детей. Специальный сканер собирает тысячи данных и обобщает. И уже на основе этих данных дизайнеры и инженеры разрабатывают модели. Консультируют их профессиональные спортсмены. Важно понимать насколько удобно обувь будет сидеть на ноге, какая нагрузка будет на ступню, лодыжку во время ходьбы или бега.

Этот же сканер используют и для разработки боксерских перчаток. Пробую оставить и свой след в истории. Отвечающий за весь процесс Микку Кнудсен просит закатать рукава, сжать руку в кулак и поставить в агрегат. Это чем-то напоминает обычный ксерокс, а не рентген. Через пару секунд рука появляется на экране.

"Нам важно сделать так, чтобы рука сжималась и разжималась в перчатке, – говорит Микку. – Плюс, сканирование помогает выпускать отдельно перчатки для мужчин и женщин, ведь их руки очень отличаются".

Как писал в одной из своих басен А. Крылов "Слона-то я и не приметил". В Decathlon и я слона не видел, а вот мимо коня пройти сложно. Лошадь-тренажер используют для того, чтобы протестить обувь для жокея. Во время катания на лошади ноги почти всегда в статичном положении, а значит очень быстро мерзнут. Поэтому на роботе и определяют, какая обувь подойдет наездникам.

Еще бросается в глаза в лаборатории желтая резиновая уточка на одной из камер. В компании ребята с юмором, поэтому назвали одного из роботов Duck (утка). На нем испытывают гидрокостюмы. Они словно утки ныряют и выныривают, попадая под воздействия воды, ветра и солнечных лучей.

Одна из последних разработок Decathlon – фиксатор на шею, который снимает напряжение, когда вы качаете пресс. Нам удалось посмотреть тесты вживую. Фиксатор одевается на шею, спортсмену цепляют на тело с десяток датчиков, он ложится в центре комнаты на мат, а его под прицелом держат несколько камер.

Все это снимается и в режиме реального времени выводится на монитор, который отчетливо показывает, что нагрузка на шею значительно снижается. Над этим приспособлением работали 18 месяцев.

В МОДЕ КВАДЫ

Если раньше отличительной чертой европейских городов было массовое увлечение велосипедами, то сейчас в том же Лилле часто на улице можно встретить как молодежь, так и людей среднего возраста на роликах и самокатах. Это все влияние Decathlon.

В отделе закупок здесь работает украинец Александр Деркач. "Сейчас в моде квады, – говорит Александр. – Это такие ролики на четыре колеса. Они пользуются большой популярностью". По словам Александра, помимо качества товара огромнейшую роль играет дизайн. К примеру, для китайского рынка выпускаются только ролики в ярком цвете, с различной раскраской. Как взрослые, так и детские. А вот европейцы традиционно любят однотонные. Могут рассматривать разные, но как правило купят черные. У украинцев такие же предпочтения.

"Гордость Decathlon – это самокаты для метро. Нет-нет, на них никто не ездит в вагонах. Просто мы придумали и запатентировали систему, которая одним нажатием складывает самокат и его удобно везти в метро, – говорит Александр. – А еще придумали самокаты, на которых взрослый может перевозить детей. Все это очень практично в мегаполисах, Париже, Нью-Йорке, Шанхае".

Хорошая штука и электросамокат. Александр дает попробовать поехать на нем. Отталкиванием от земли ты разгоняешься, электроника запоминает эту скорость и на ней едешь. Запас хода – 10 километров. Кнопочка на руле служит тормозом и гасит скорость. Самокат очень устойчив и на нем приятно ехать.

ДЕРЕВНЯ ВЕЛИКОВ

Для любителей велосипедов Decathlon создал рай под названием B’Twin. Здесь огромнейший магазин с более сотней моделей велосипедов – от трехколесных до профессиональных. От дамских до электробайков и складывающихся байков.

В год магазин продает около 25 тысяч велосипедов. Самый дорогой стоит 3400 евро. Вес 6,7 кг. Это для молодежной профессиональной команды. Кстати, это самый дорогой продукт всего Decathlon. Интересно, что любой велосипед можно взять на три дня для тестов. Если он вам не подошел, спокойно возвращаете. В самом магазине длинная прямая, на которой покупатели могут проехаться на понравившемся велике.

За кулисами магазина – велосипедная лаборатория. Здесь инженеры и дизайнеры корпят над новинками. Поэтому фотографировать запрещено. Перед тем как запускать в массовое производство, все очень тщательное тестируется.

Начиная от колес самоката, до велосипедного шлема. Даже обыкновенная скакалка проходит тесты на прочность. Кстати, здесь же работают два огромнейших 3-D принтера. Их тоже снимать запрещено. Они помогают изготавливать пробные детали, разные макеты. На что раньше уходили недели, сейчас занимает несколько часов. И значительно удешевляет производство.

ИЗ "КАРПАТ" В DECATHLON

Олег Павлиш в свое время тренировался вместе с нынешним лидером "Карпат" Алексеем Гуцуляком и жил в одной комнате с защитником "Шахтера" Тарасом Качарабой. Потом сделал ставку на учебу, уехал во Францию, где параллельно с учебой выступал в пятом дивизионе национального чемпионата. Сейчас работает в академии Kipsta, которая ориентируется на командные виды спорта.

"Я рад, что Decathlon заходит в Украину. Здесь очень демократичные цены и высокое качество. Представляю, сколько бы сэкономили мои родители, будь тогда возможность покупать форму в Decathlon, а не у других брендов в два раза дороже, – говорит Олег. – Я играл в бутсах за 100 евро, а в Decathlon аналогичные по 50 евро. Мы ориентируемся на любительские команды, у которых не такие большие бюджеты, чтобы тратить на дорогие бренды. А Kipsta хорошая альтернатива".

В Kipsta несколько полей, где каждую неделю проходят какие-то тесты. Надо опробовать футбольную или регбийную форму, мячи, обувь, вратарские перчатки.

Кстати, перчатки делают в Украине, и сюда для тестов даже приезжал легендарный голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс.

"Мы ориентируемся как на новичков, так и на любителей и профессионалов. К примеру, термобелье. Для профи оно одно – профессионал много двигается, а значит нужно такое, чтобы отводило пот. Любитель меньше двигается, ему нужно сохраняющее тепло", – говорит Олег.

Среди новинок, Kipsta сейчас работает над мячом без камеры, который бы невозможно было пробить, а также над цельной обувью, чтобы раз и навсегда решить проблемы оторвавшейся подошвы.

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, продукция Decathlon прошла тестирование на отлично. Качественный товар, умеренные цены и невероятный подход к клиентам сделают переворот на украинском рынке спортивных товаров.

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