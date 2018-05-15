Пышногрудую серфингистку в купальнике сравнили с богиней

Австралийская теннисистка Руби-Ли Коффи сфотографировалась в новом купальнике на пляже и похвасталась снимком на своей странице в Instagram. Новый образ пришелся по душе подписчикам девушки, которые оценили ее 17-ю тысячами "лайков" и сотней комментариев, где сравнивали красотку с богиней из греческой мифологии.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность.У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Недавно Элли-Джин Коффи попросила оценить прелести своих сестер, предоставив на всеобщее обозрение фото груди Холли-Дейзи, Бонни-Лу и Руби-Ли.

Недавно одна из сестер Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.