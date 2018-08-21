Регбийный клуб Ярославского "Олимп" собрал весь комплект национальных трофеев по регби-7

Харьковский регбийный клуб "Олимп" Александра Ярославского стал обладателем Кубка Украины по регби-7. В финальном поединке в Хмельницком харьковчане обыграли команду "Evolution Sevens" на их домашнем стадионе со счетом 12:7. Успешные попытки в исполнении Кравченко и Гарькавого, а также одна реализация от Сергея Церковного позволили "Олимпу" одолеть соперника и стать обладателями Кубка Украины по регби-7.

"После финального поединка я поздравил ребят и передал поздравления от нашего президента Александра Ярославского. Отмечу, что кубок достался нам нелегко. Я всегда говорил, что в отличие от чемпионата, Кубок Украины отличается тем, что здесь нет права на ошибку. Любая — даже самая маленькая — приводит к поражению. Очень рад, что наши регбисты, несмотря ни на что, вышли на поле и смогли одержать победу в каждом проведенном матче", — рассказал Валерий Кочанов, главный тренер регбийного клуба "Олимп".

В Хмельницком "Олимп" провел четыре встречи, три из которых завершил уверенными "сухими" победами. Харьковчане заработали 44 очка в матче с "Легионом", пять попыток и 4 реализации позволили обыграть "Политехник" со счетом 33:0, а клуб "Лидерс" харьковчане разгромили со счетом 26:0.

Ранее, 24 июня 2018 года, подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина стали чемпионами Украины по регби-7. Таким образом, харьковчане обладают всем комплектом наград по данному виду спорта. Завоеванный в Хмельницком кубок — уже шестой для харьковского регби-клуба, пять из них получены клубом пять раз подряд — в 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Бессменным президентом харьковского регби-клуба "Олимп" на протяжении всей его истории является бизнесмен и меценат Александр Ярославский. Благодаря ему клуб собрал огромную коллекцию высоких спортивных наград и является самым титулованным украинским регбийным клубом. На сегодня "Олимп" — 13-кратный чемпион Украины по регби-15 (в 2005, 2006, 2007-08, 2008-09, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.), девятикратный — по регби-7 (в 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018-м), обладатель Кубка Украины по регби-15 в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 гг. и по регби-7 в 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. А спортсмены клуба составляют кадровую основу национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер "Олимпа" — Валерий Кочанов.