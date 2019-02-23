Российский спортсмен увековечил Путина на среднем пальце
Виталия Иванова обязали стереть надпись перед продолжением соревнований
Российский двоеборец Виталий Иванов выступил в прыжках с трамплина на чемпионате мира в австрийском Зеефельде в перчатке, на которой по-английски были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
"Он мой президент и мой кумир, поэтому я написал его имя", – приводит слова Иванова NRK.
Виталий сообщил также, что на второй перчатке он написал название родного города и уверен, что это не запрещено правилами.
Перчатка попала в репортажи СМИ, поэтому ее увидели судьи Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Коллегиальным решением арбитров надпись была признана нарушением правил и спортсмена обязали стереть ее перед продолжением соревнований.
Причина – политическая направленность сообщения, что запрещено правилами. При этом судьи FIS признали, что Иванов мог этого и не знать, поэтому ограничились предупреждением.
Ранее мы писали, что 18-летний норвежский прыгун с трамплина Томас Осен Маркенг вылетел с трассы после тренировочного прыжка на чемпионате мира.
Напомним, что Путин повредил палец во время тренировки в Сочи:
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