"Рыжая бестия": самая сексуальная спортсменка восхитила фотографией в купальнике

Рафтингсистка Александра Тисленок, которая победила в голосовании за звание самой сексуальной спортсменки Казахстана по итогам 2017 года, продолжает радовать своих подписчиков в Instagram яркими снимками. На одном из них Александра в красном сплошном купальнике стоит на фоне водопада.

"Если я не легла спать до 12 ночи, значит утром будет кипишь. Мне всегда куда-то надо и не важно, выспалась я или нет. А фоточка, согласитесь крутая?", – написала Тисленок.

Подписчики активно комментируют фотографии Александры:

Рыжая бестия

Очень крутая фотография, фигурка шик

Не то слово, огонь не только в волосах, но и во всем фото, мужчины взвоют

Богиня баунти

Ранее мы писали, что Александра Тисленок показала "секси фоточку", на которой она сидит в машине без нижнего белья.

Александра Тисленок пришла в рафтинг в 2013 году. Причем перешла она в этот вид спорта из легкой атлетики, с которой пришлось расстаться по состоянию здоровья. Сейчас Тисленок выступает за алматинскую женскую команду Fury. В прошлом году девушки остановились в шаге от подиума Кубка Европы, который проходил в Грузии, а также выступили на чемпионате мира в ОАЭ. В 2017 году команде Александры не удалось принять участие в чемпионате мира, который прошел в октябре в Японии, из-за сложностей с финансированием.