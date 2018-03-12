"С Украиной ничего не связывает": бывший украинский гимнаст готовится получить паспорт России

Степко сначала променял Украину на Азербайджан, а теперь перебирается в Россию

Бывший украинский гимнаст Олег Степко в ближайшее время должен получить паспорт гражданина РФ, после чего выступит на чемпионате России. Сейчас спортсмен тренируется в Новосибирске.

Степко родился в Запорожье и представлял Украину на Олимпиаде-2012, где остановился в шаге от медали в командном соревновании. Под флагом Украины он завоевал золотую медаль чемпионата Европы в 2013 году, становился призером Универсиады-2013.

В 2014 году он принял решение сменить украинское гражданство на азербайджанское. В составе сборной Азербайджана он становился бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европейских игр.

Тогда он заявлял, что разорвал все контакты с Украиной. "Никакого общения в Украине у меня ни с кем нет. С Украиной меня давно ничего не связывает, только мама…", – признавался спортсмен в интервью moscow-baku.ru.

Эти слова обидели Олимпийского чемпиона Олега Верняева, который ранее выступал в одной команде со Степко, ведь Олег утверждал, что поддерживает отношения и с ним, и с ранее переехавшим в Россию Николаем Куксеновым.

Добавим, что никаких препятствий для выступления за сборную России у Степко нет, так как последний раз он выступал за Азербайджан еще в 2016 году. В дальнейшем его документами будет заниматься российская федерация, если он будет интересен тренерам сборной.

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