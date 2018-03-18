Сборная Ирландии выиграла Кубок шести наций по регби

Ирландцы в рамках турнира обыграли всех соперников

Ирландские регбисты стали победителями розыгрыша Кубка шести наций-2018. Ирландцы в рамках турнира обыграли всех соперников, оформив Большой шлем. Этот негласный титул вручается команде, выигравшей все матчи на турнире.

В последнем матче Кубка шести наций ирландцы нанесли поражение англичанам со счетом 24:15 и набрали 26 очков. Второе место заняла сборная Уэльса с 15 очками.

Ирландия лишь дважды в своей истории побеждала на Кубке шести наций с идеальным результатом – в 1948 и 2009 годах. Рекордсменами по числу Больших шлемов являются англичане, которые завоевали его 13 раз.

Кубок шести наций – ежегодное международное соревнование по регби, в котором участвуют шесть сильнейших сборных Европы: Англия, Ирландия, Уэльс, Франция, Шотландия и Италия.

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