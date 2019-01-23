Сборные Украины по волейболу узнали соперников на чемпионате Европы

Мужской и женский турниры пройдут в августе-сентябре этого года

Сборные Украины по волейболу узнали соперников на чемпионате Европы //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/893/6c6/5c48936c632aa.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/893/6c6/5c48936c632aa.jpg 2019-01-23T18:16:00+02:00 Другие Мужской и женский турниры пройдут в августе-сентябре этого года

Сегодня украинские команды узнали своих соперников на чемпионате Европы по волейболу.

Мужской чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября в Франции, Словении, Бельгии и Голландии. Сборная Украины в группе D сыграет с Голландией, Польшей, Чехией, Эстонией и Черногорией.

Результаты жеребьевки мужского чемпионата Европы-2019:

Группа А: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния.

Группа В: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия.

Группа С: Словения, Россия, Финляндия, Турция, Македония, Беларусь.

Группа D: Голландия, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Женское континентальное первенство пройдет с 23 августа по 8 сентября в четырех странах – Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Наша команда попала в группу В к сборным Польши, Италии, Бельгии, Португалии и Словении.

Результаты жеребьевки женского чемпионата Европы-2019:

Группа А: Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция.

Группа В: Польша, Италия, Бельгия, Украина, Португалия, Словения.

Группа С: Венгрия, Голландия, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония.

Группа D: Словакия, Россия, Германия, Беларусь, Испания, Швейцария.

Напомним, что впервые с 1997 года обе украинские сборные сыграют на чемпионате Европы по волейболу.

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