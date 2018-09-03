Сексуальная серфингистка в свой день рождения нарядилась арбузом

Сегодня, 13:04

Девушка примерила пикантный купальник в цветах главного блюда лета


Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи поздравила свою младшую сестру Бонни-Лу с 16-летием и запостила в Instagram совместное фото в купальнике. При этом на имениннице был достаточно аппетитный наряд в виде арбуза.

"Когда мне было 16 лет, я выглядел как картофель, но моя сестра выглядит так в свой 16-й день рождения", – подписала снимок спортсменка.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

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Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Недавно одна из сестер Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.
девушка, серфинг, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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