Сергей Бубка избежал санкций после обвинений в незаконном переводе денег

Специальная структура, которая защищает интересы и целостность легкой атлетики как вида спорта – Athletics Integrity Unit (AIU) – не будет принимать никаких санкций в отношении первого вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) украинца Сергея Бубки в связи с публикацией французской газеты Le Monde в сентябре 2017 года, сообщает официальный сайт AIU.

Le Monde обвинила Бубку в незаконном переводе средств компании New Mills Investments, которая впоследствии перечислила аналогичную сумму компании сына экс-главы IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака.

AIU пришла к выводу, что нет достаточно серьезных доказательств нарушения Бубкой правил IAAF. Решение AIU было принято после проведения обширного расследования в течение года, анализа соответствующих уголовных дел французской финансовой прокуратуры и другой доступной информации. AIU принимает к сведению, что уголовное расследование не закончено, и будет контролировать возможное появление новых доказательств.