"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f2b/1b5/5c9f2b1b5bd21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f2b/1b5/5c9f2b1b5bd21.jpg 2019-03-30T10:39:23+02:00 Другие Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Сегодня в Киеве состоится церемония награждения "Героев спортивного года". Претендентов на "Спортивный Оскар-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. Начало церемонии в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию награждения с фото и видео.

ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Лучший спортсмен года

Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике (фристайл)

Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе

Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике

Лучшая спортсменка года

Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо

Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда

Элина Свитолина – победительница турниров в Брисбене, Дубае и Риме, а также Итогового турнира WTA

Лучший тренер года

Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу

Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – тренеры Дарьи Белодед

Игорь Черединов – личный тренер Елены Костевич

Сенсация года

Марьян Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе

Роман Свичкарь – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге

Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе

Лучшая команда года

Мужская четверка парная по академической гребле: Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира

Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда

Женская сборная по баскетболу 3х3: Анна Ольховик, Кристика Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова – бронзовые призеры чемпионата Европы.

Олимпийская надежда Украины

Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах

Михаил Кохан – чемпион ІІІ Юношеских Олимпийский игр в метании молота (легка атлетика), чемпион Европы U18 (победил с рекордом соревнований), серебряный призер чемпионата мира U20

Ярослава Магучих - чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр в прыжках в высоту (легкая атлетика), чемпионка Европы U18 (победила с рекордом соревнований)

Сильные духом духом (паралимпийские виды спорта)

Виталий Лукьяненко – двукратный чемпион ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону среди спортсменов с нарушением зрения (7.5 км, 15 км)

Елизавета Мерешко – обладательница 8 наград (5 золотых и 3 серебряные) чемпионата Европы по плаванию, рекордсменка мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Оксана Шишкова - обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай

Лариса Соловьева – чемпионка мира по пауэрлифтингу

Женская сборная Украины по шахматам в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Наталии Жуковой, Анни Ушениной и Юлии Осьмак - серебряные призерки шахматной Олимпиады

Напомним, прошлогодними победителями в номинациях Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка стали боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан.

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