Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Сегодня, 10:39

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f2b/1b5/5c9f2b1b5bd21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f2b/1b5/5c9f2b1b5bd21.jpg Другие Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Сегодня в Киеве состоится церемония награждения "Героев спортивного года". Претендентов на "Спортивный Оскар-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. Начало церемонии в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию награждения с фото и видео.

ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Лучший спортсмен года

  • Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике (фристайл)
  • Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе
  • Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике

Лучшая спортсменка года

  • Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо
  • Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда
  • Элина Свитолина – победительница турниров в Брисбене, Дубае и Риме, а также Итогового турнира WTA

Лучший тренер года

  • Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу
  • Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – тренеры Дарьи Белодед
  • Игорь Черединов – личный тренер Елены Костевич

Сенсация года

  • Марьян Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе
  • Роман Свичкарь – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге
  • Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе

Лучшая команда года

  • Мужская четверка парная по академической гребле: Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира
  • Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда
  • Женская сборная по баскетболу 3х3: Анна Ольховик, Кристика Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова – бронзовые призеры чемпионата Европы.

Олимпийская надежда Украины

  • Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах
  • Михаил Кохан – чемпион ІІІ Юношеских Олимпийский игр в метании молота (легка атлетика), чемпион Европы U18 (победил с рекордом соревнований), серебряный призер чемпионата мира U20
  • Ярослава Магучих - чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр в прыжках в высоту (легкая атлетика), чемпионка Европы U18 (победила с рекордом соревнований)

Сильные духом духом (паралимпийские виды спорта)

  • Виталий Лукьяненко – двукратный чемпион ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону среди спортсменов с нарушением зрения (7.5 км, 15 км)
  • Елизавета Мерешко – обладательница 8 наград (5 золотых и 3 серебряные) чемпионата Европы по плаванию, рекордсменка мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
  • Оксана Шишкова - обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

  • Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай
  • Лариса Соловьева – чемпионка мира по пауэрлифтингу
  • Женская сборная Украины по шахматам в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Наталии Жуковой, Анни Ушениной и Юлии Осьмак - серебряные призерки шахматной Олимпиады

Напомним, прошлогодними победителями в номинациях Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка стали боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег спортсмены, НОК Украины, Александр Абраменко, Дарья Белодед

Вы сейчас просматриваете новость " "Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Стала известна причина роспуска группы «Ленинград»

Принц Джордж сказал Кейт Миддлтон: Мама, ты совершенно бесполезна

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Привычки, которые продлевают жизнь

"Укроборонпром" показал модернизированный Т-64

Чего ждать от отношений с азиатками? 3 типа таиландок

Красавица блондинка и испанский триатлет: Велосипедистка дня

8 наций, которым грозит вымирание
Загрузка...

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

Александр Гвоздик будет бороться с Дуду и раком. Эксперт: "Нгумбу не создаст проблем"

Вчера, 09:49

Экс-тренер боксера, побеждавшего Нгумбу, считает, что украинец со своим ударом закончит поединок в середине

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

27 марта, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

27 марта, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Как не оставить Донбасс без воды: Кабмин нашел решение

ПЦУ не подчиняется Константинополю – Епифаний