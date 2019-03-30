"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения
Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве
Сегодня в Киеве состоится церемония награждения "Героев спортивного года". Претендентов на "Спортивный Оскар-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. Начало церемонии в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию награждения с фото и видео.
ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ
Лучший спортсмен года
- Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике (фристайл)
- Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе
- Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике
Лучшая спортсменка года
- Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо
- Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда
- Элина Свитолина – победительница турниров в Брисбене, Дубае и Риме, а также Итогового турнира WTA
Лучший тренер года
- Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу
- Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – тренеры Дарьи Белодед
- Игорь Черединов – личный тренер Елены Костевич
Сенсация года
- Марьян Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе
- Роман Свичкарь – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге
- Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе
Лучшая команда года
- Мужская четверка парная по академической гребле: Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира
- Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда
- Женская сборная по баскетболу 3х3: Анна Ольховик, Кристика Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова – бронзовые призеры чемпионата Европы.
Олимпийская надежда Украины
- Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах
- Михаил Кохан – чемпион ІІІ Юношеских Олимпийский игр в метании молота (легка атлетика), чемпион Европы U18 (победил с рекордом соревнований), серебряный призер чемпионата мира U20
- Ярослава Магучих - чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр в прыжках в высоту (легкая атлетика), чемпионка Европы U18 (победила с рекордом соревнований)
Сильные духом духом (паралимпийские виды спорта)
- Виталий Лукьяненко – двукратный чемпион ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону среди спортсменов с нарушением зрения (7.5 км, 15 км)
- Елизавета Мерешко – обладательница 8 наград (5 золотых и 3 серебряные) чемпионата Европы по плаванию, рекордсменка мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
- Оксана Шишкова - обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
- Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай
- Лариса Соловьева – чемпионка мира по пауэрлифтингу
- Женская сборная Украины по шахматам в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Наталии Жуковой, Анни Ушениной и Юлии Осьмак - серебряные призерки шахматной Олимпиады
Напомним, прошлогодними победителями в номинациях Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка стали боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан.
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